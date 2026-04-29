Türkiye'ye ''güvenlik şemsiyesi'' benzetmesi: Türkler vazgeçilmez işbirliği ortağı

"Türkiye-Romanya Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri", TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildi.

Gültepe, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşan, aynı vizyonla geleceğe yürüyen iki ülkenin yurttaşları ve güvene dayalı ticareti esas alan iki millet olduklarını söyledi.



Kazan-kazan ilkesi çerçevesinde karşılıklı ticareti daha da güçlendirdiklerini belirten Gültepe, "2025'te ülkelerimiz arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 13,5 milyar dolar oldu. Geçen yıl Romanya'dan 5 milyar dolara yakın ithalat yaptık. Buna karşılık 8,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatın arkasında 11 bin 586 firmamız var." diye konuştu.



"TÜRKİYE İLE ROMANYA BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ GÜÇLÜ ÜLKE OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Mustafa Gültepe, sadece büyük şirketlerin değil, tabana yayılan güçlü bir ekosistemin ve dinamizmin ortak başarısını gördüklerini dile getirerek, "Romanya'ya en çok ihracat yapan sektörlerimiz arasında kimya ilk sırada yer alıyor." dedi.

Kimyanın yanı sıra otomotiv, çelik, metaller ve savunma sanayisinde çok güçlü bir işbirliği zemini oluşturduklarına işaret eden Gültepe, "2028 yılında dış ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefi, coğrafyanın, jeopolitiğin, lojistiğin ve değişen dünya düzeninin ülkelerimize sunduğu bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Gültepe, küresel ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığını, artık üretim kadar yakınlığın, maliyet kadar hızın ve fiyat kadar güvenin konuşulduğunu söyledi.



Türkiye ile Romanya'nın birbirini tamamlayan iki güçlü ülke olarak öne çıktığını vurgulayan Gültepe, "Tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu bu dönemde, uzak coğrafyaların yerini güvenli ve yakın ortaklıklar alıyor. İşte biz tam da bu noktadayız. Türkiye'den sabah saatlerinde yola çıkarılan bir ürünün aynı gün Romanya'da tüketiciye ulaşabildiği bir avantajdan söz ediyoruz." diye konuştu.



"DAHA FAZLA ÜRETMEYE VE DAHA BÜYÜK HEDEFLERE BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mustafa Gültepe, Türkiye'nin coğrafyasının en önemli üretim üslerinden biri olduğunu belirterek, "26 sektörümüzle üretiyor, dünyaya ihraç ediyoruz. Gerek kaliteli üretim potansiyelimizin gerekse yakından tedarik avantajımızın Romanyalı dostlarımız için de fırsat anlamına geldiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirilecek her görüşmenin, başlatılacak her işbirliğinin yalnızca bugünün değil, yarının ekonomik mimarisini de şekillendireceğini dile getiren Gültepe, Türkiye ve Romanya'nın sadece ticaret yapan iki ülke olmadığını, aynı zamanda birlikte üreten, birlikte büyüyen ve değer inşa eden iki güçlü ortak olduğunu bildirdi.

Gültepe, "Önümüzdeki dönemde sadece bölgesel değil, küresel ticaretin de yönüne katkı sunan güçlü işbirliği modelleri ortaya koyabiliriz. Geleceği bekleyen değil, geleceği birlikte inşa eden bir anlayışla hareket edeceğiz. Daha fazla üretmeye ve daha büyük hedeflere birlikte yürümeye devam edeceğiz." dedi.

"BİRBİRİMİZİN DOĞAL ORTAKLARI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Büyükelçi Altan da Türkiye ve Romanya'nın bugün her zamankinden daha zor hale gelen dünyada, güvenlik açısından güçlü bir işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Altan, iki ülkenin "güvenlik ortakları" olduğunu dile getirerek, "Bu durum, iş dünyasında daha fazlasını yapabilmemiz için aramızda güçlü bir güven oluşturuyor. Ticaretimiz iyi gidiyor. İnşaat şirketlerimiz hem kendi adlarına büyük başarılar elde ediyor hem de Romanya için önemli katkılar sağlıyor. İnşa ediyorlar, üretip geliştiriyorlar ve Romanya'nın kalkınmasına destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.



İki ülke arasında turizm alanında da güçlü işbirliği bulunduğuna dikkati çeken Altan, "Her yıl Romanya'dan 1,2 milyon turist ağırlıyoruz. Bu nedenle birbirimizin doğal ortakları olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca 20 milyar dolarlık ticaret hedefinin oldukça mütevazı olduğuna inanıyorum. Bana göre bu hedefe önümüzdeki birkaç yıl içinde zaten ulaşacağız. Çünkü birbirimizin tedarik zincirlerini destekliyoruz ve ekonomik olarak birbirimize bağlıyız." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ YENİ KÜRESEL KOŞULLARDA BİR GÜVENLİK ŞEMSİYESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Romanya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mihai Daraban ise Romanya olarak Türkiye'yi son derece güçlü ve yakın bir ortak olarak gördüklerini, içinde bulunulan yeni küresel koşullarda bir "güvenlik şemsiyesi" olarak da değerlendirdiklerini kaydetti.



Bölgede yaşanan gelişmeler, Ukrayna'daki durum ve Basra Körfezi'ndeki olaylar göz önüne alındığında, Türkiye'nin kendileri için son derece önemli bir ülke olduğuna işaret eden Daraban, Türkiye'nin bir dost ve her anlamda vazgeçilmez bir "işbirliği ortağı" olduğunu söyledi.

Ülkelerinde bir şirket kurulduğunda otomatik olarak Romanya'nın, bunun sonucunda da Avrupa Birliği'nin tüzel kişisi haline gelindiğine dikkati çeken Daraban, "Bu da size Avrupa Birliği üyelerinin sahip olduğu tüm hakları sağlar, Avrupa fonlarından yararlanma, kamu ihalelerine katılma ve AB üyeliğinin sunduğu her türlü imkandan faydalanma hakkını elde edersiniz." dedi.