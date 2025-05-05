Türkiye'ye ''Kuzey Avrupa'' teklifi: Birbirimize sunacağımız çok şey var

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Letonya-Türkiye ilişkilerini, turizm destinasyonu olan ülkesinin kültür ve geleneklerini AA muhabirine değerlendirdi.

Letonya'nın oldukça eski bir devlet olduğunu belirten Hasans, ülkesinin pek çok kültürel geleneği olduğuna değindi.

Hasans, Letonya'da 4 mevsimin yaşandığını vurgulayarak her mevsimin kendine has gelenekleri ve etkinlikleri olduğunu vurguladı.

Ülkesinde kutlanan "Yaz Gündönümü (Midsummer's Eve)" adlı bir resmi tatilin varlığından söz eden Hasans, bu tatilde insanların güneşi selamlamak için uyumadan gün doğumunu beklediğini söyledi.

Hasans, Letonya'nın turistler için her türlü imkanı sunan bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak, başkent Riga'nın "Art Nouveau (Avrupa ve Amerika'da 1890-1910 yılları arasında gelişen dekoratif ve mimari stil)" binalarının en yoğun olduğu şehirlerden biri olarak bilindiğine dikkati çekti.

Riga'da her türlü mimarinin yanı sıra özellikle Gotik (12. yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın başına kadar yaygın olarak uygulanmış bir mimari stil) tarzda yapılmış mimari eserlerin keşfedilebileceğini söyleyen Hasans, sadece bir gün içinde Letonya'da birden fazla şehrin keşfedilebilecek kadar birbirine yakın olduğunun da altını çizdi.

Letonya halkının yemek kültürüne de önem verdiğini belirten Hasans, Noel arifesinde hazırlanan sofrada genellikle 12 çeşit yemek bulunduğunu ifade etti.

- "BU YIL DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN KURULUŞUNUN 100. YILINI KUTLUYORUZ"

Ülkesinin Türkiye ile NATO müttefiki olduğuna değinen Hasans, "Mükemmel ilişkilerimiz var. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz." dedi.

Hasans, Türkiye'nin, Letonya'nın Sovyetler Birliği tarafından işgalini tanımayan birkaç ülkeden biri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'ye bunun için çok müteşekkiriz. Bu yüzden 100 yıllık bir geleneğimiz var. Hem ilişkiler hem de geleneklerden bahsediyorum. Biz eski dostuz." diye konuştu.

Türkiye-Letonya arasındaki işbirliği olanaklarına değinen Hasans, "Her zaman söylediğim gibi, her iki ülkenin de birbirine sunacakları var. Letonya ve Türkiye arasındaki işbirliğinden bahsettiğimizde, Türk iş dünyasına ve Türk ekonomisine de Kuzey Avrupa pazarına erişim gibi teklifler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Hasans, Letonya'nın Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu belirtti.

- YAZIN DENİZ, KIŞIN KAYAK POPÜLER

Letonya halkının çok misafirperver olduğunu söyleyen Hasans, "Biz tüm misafirlerimize en üst düzeyde sunabileceğimiz her şeyi sunuyoruz." dedi.

Hasans, ülkesinin turistlere farklı mevsimlerde farklı turistik aktiviteler sunduğunu ifade ederek, yaz aylarında deniz tatilinin kış aylarında ise kayak gibi kış sporu aktivitelerinin çok popüler olduğunu belirtti.

Letonya'nın yüzde 64'ünün ormanlarla kaplı olduğunu vurgulayan Hasans, kendi favori aktivitesinin mantar toplamak olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Hasans, ayrıca ülkesinde her beş yılda bir "Letonya Şarkı ve Dans Festivali" düzenlendiğine dikkati çekti.

Hasans, Letonya kültüründe ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahip, dünyanın en büyük amatör koro ve dans etkinliklerinden olan festivalin 2003'te "UNESCO İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirasının Başyapıtları Listesi"ne dahil edildiğini anlattı.

Letonya'nın çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan Hasans, herkesi ülkesine davet ederek, "Gelin ve kendiniz keşfedin." mesajı verdi.

- LETONYA, EUROBASKET 2025'E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Hasans, Riga'da 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na (EuroBasket 2025) da değinerek, "Benzerliklerimizden biri de iyi basketbol oynuyor olmamız." ifadesini kullandı.

EuroBasket 2025 kapsamında ilk müsabakanın Türkiye-Letonya maçı olduğunu belirten Hasans, iki ülkenin takımlarının da çok güçlü olduğunu vurguladı.

Hasans, "Tüm Türk vatandaşlarını Letonya'ya gelmeye ve Türkiye'yi desteklemeye davet ediyorum çünkü tüm maçlar çok heyecanlı, çok çekişmeli geçecek." ifadesini kullandı.

Basketbol müsabakalarının yanı sıra çok fazla kültürel etkinliğin de düzenleneceğini söyleyen Hasans, "Riga'da çok eğlenceli zaman geçireceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.

