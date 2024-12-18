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Ekonomi

Türkiye'ye mega proje! Bağımsızlık yolunda stratejik adım

Mersin'de yapımı süren, Türkiye'de bir ilk olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Türk nükleer mühendislerinin sayısı 350'yi aştı. Gelişmeyi değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Türkiye, bu mega proje ve yetişmiş Türk nükleer mühendisleri ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak.' dedi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Türkiye'ye mega proje! Bağımsızlık yolunda stratejik adım
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamında nükleer enerji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almak üzere Rusya'ya öğrenci göndermeye devam ediyor.

Nükleer Santral Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Nükleer Santral Projelendirme ve İşletmesi, Radyasyon Güvenliği, Elektrik Mühendisliği, Isı Mühendisliği ve Otomasyon Sistem Yönetimi gibi bölümlerde eğitim alan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk mühendislerin tamamı Akkuyu NGS'de işe başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, her yıl büyüyen ekonomisi ve artan nüfusuyla Türkiye'nin enerji talebinin iki katına çıktığına dikkati çekerek, "Enerji arz güvenliği, dışa bağımlığın azaltılması ve karbon nötr hedefine ulaşılabilmesi için yenilebilir enerjinin yanı sıra nükleer güç santrali bir tercih değil, zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi bu hedeflere ulaştıracak nükleer teknolojilerin yanı sıra bu alanda yetişmiş ve uzmanlaşmış mühendislerin de oldukça önemli olduğunun altını çizen Bayraktar, "Rusya'da 6 buçuk yıl süren özel bir nükleer eğitimden geçen ve başarıyla mezun olup Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk nükleer mühendislerin sayısı 350'yi aştı. Rusya'da nükleer alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türk mühendisler, ülkemizin nükleer altyapısının ve endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacak. Türkiye, bu mega proje ve yetişmiş Türk nükleer mühendisleri ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak." açıklamasında bulundu.

Bu önemli eğitim projesinin ilk mezunlarından olan ve 6,5 yıldır Akkuyu NGS'de çalışan Yakıt Kontrol Uzmanı Mühendis Ebru Adıgüzel ise nükleer sahada kendi uzmanlık alanlarına ilişkin ek eğitimler almaya devam ettiklerini belirterek, "Rusya'da eğitim almış ilk öğrenci grubunun içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. Türkiye nükleerde gelişmeye hazır olan ülkelerden birisi. Akkuyu nükleer santrali bizim için bir ilk ve bundan sonraki santrallerde de bu arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi nükleerde daha iyi daha ileri teknolojilere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya'da 7 yıldan fazla eğitim alan ve Akkuyu NGS'de Nötron Fiziği Hesaplamaları Uzmanı olarak çalışan Mühendis Sefa Duman da, söz konusu projeyi bir teknoloji transferi projesi olarak nitelendirdi.

Akkuyu NGS'nin nükleer teknoloji ve güvenlik açısından en gelişmiş sistemlere sahip olduğunu aktaran Duman, şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS'den edindiğimiz deneyimle beraber nükleer sanayi ülkemizde çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve devamında ikinci, üçüncü santrallerin inşası için altyapı hazırlanmaktadır. Bu kadar hayati ve ülkemizin geleceği için bu kadar önemli bir projede bulunmaktan dolayı ben de bütün Türk mühendis arkadaşlarım gibi çok gurur duyuyorum."

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