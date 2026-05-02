İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'ye milyarlarca dolarlık sermaye akışı! Dünya devleri için ''süresiz'' kapı açıldı
Ekonomi

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık sermaye akışı! Dünya devleri için ''süresiz'' kapı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen 'Yatırım İçin Güçlü Merkez Türkiye Programı' kapsamında, çok uluslu dev şirketleri Türkiye'ye çekecek tarihi bir teşvik paketi hazırlandı. 'Nitelikli Hizmet Merkezi' modeliyle, operasyonlarını İstanbul Finans Merkezi'ne taşıyan küresel şirketlerin yurt dışı kazançları kurumlar vergisinden tamamen ve süresiz muaf tutulurken; nitelikli personele sağlanacak dev ücret istisnalarıyla Türkiye, dünyanın yeni finansal kalbi olmaya hazırlanıyor. İşte milyarlarca dolarlık sermaye akışını tetikleyecek o modelin tüm detayları...

2 Mayıs 2026 Cumartesi 10:41
Türkiye'ye milyarlarca dolarlık sermaye akışı! Dünya devleri için ''süresiz'' kapı açıldı
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan "Türkiye'yi uluslararası ölçekte finans, hizmet ve ticaret merkezi haline getirme" hedefi çerçevesinde "Yatırım İçin Güçlü Merkez Türkiye Programı", çok uluslu şirketlerin operasyon merkezlerini Türkiye'ye çekmeyi hedefliyor.

Bu konu üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir süredir çalışıldığı ve kapsamlı teşvikler sağlandığı biliniyor.

- "NİTELİKLİ HİZMET MERKEZİ" MODELİ

İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında elde edilen kazançlara 20 yıl boyunca sağlanacak kurumlar vergisi indirimiyle, yürütülen çalışma kapsamında çok uluslu şirketlerin yurt dışı operasyonlarının Türkiye'ye çekilebilmesi için yurt dışı kazançlarına yönelik kapsamlı teşvik sağlayacak "Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli oluşturulacak.

Söz konusu şirketlerin operasyon merkezlerini İFM'ye taşımaları halinde burası üzerinden yurt dışından elde ettikleri kazançları, kurumlar vergisinden tamamen ve süresiz istisna olacak.

Öte yandan, çalışma kapsamında istisna İFM bölgesiyle sınırlı olmayacak ve çok uluslu şirketlerin operasyon merkezlerini İFM dışında bir bölgeye taşımaları halinde ise yurt dışından elde ettikleri kazançlarının yüzde 95'i kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

- İSTİSNA YALNIZCA KURUMLAR VERGİSİYLE SINIRLI DEĞİL

"Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli kapsamında Türkiye'ye gelen şirketlerin personeline de ücret istisnası sağlanacak.

Bu merkezlerde nitelikli personele sağlanacak istisnanın tutarı ise brüt asgari ücretin 4 katına kadar olacak.

Söz konusu istisnalardan yararlanmanın koşulunun, en az üç farklı ülkede faaliyette bulunulması ve bu şirketlerin yıllık brüt gelirlerinin en az yüzde 80'inin yurt dışından elde edilmesi olduğu belirtiliyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.