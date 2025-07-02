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  • Türkiye'ye ''minnettarız'' dediler... Savunmada iş birliğine dikkat çektiler
Ekonomi

Türkiye'ye ''minnettarız'' dediler... Savunmada iş birliğine dikkat çektiler

Türkiye son dönemde Balkan coğrafyasında önemli bir figür haline geldi. Balkan ülkeleriyle, son zamanlarda savunma ve güvenlik alanlarında önemli iş birliğine imza atıldı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'ye sürekli desteği ve özellikle savunma ile güvenlik alanlarındaki önemli katkılarından dolayı minnettar olduklarını belirtti.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 19:54 - Güncelleme:
Türkiye'ye ''minnettarız'' dediler... Savunmada iş birliğine dikkat çektiler
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Kosova'daki son gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkiler ile özellikle ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği konuları ele alındı.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Başbakan Kurti, Türkiye'ye sürekli desteği ve özellikle savunma ile güvenlik alanlarındaki önemli katkılarından dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Kurti'nin Angılı ile çalışma yemeğinde, Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati de hazır bulundu.

  • Türkiye Balkan ilişkileri
  • Albin Kurti
  • güvenlik iş birliği

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