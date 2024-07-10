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Ekonomi

Türkiye'ye olan güvenin göstergesi! Yaraların sarılması için 4 milyar dolara yakın finansman sağlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye, deprem yaralarını sarmak için bugüne kadar 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Sağlanan bu kaynaklar hem Türkiye'nin potansiyeline olan güven hem de kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir göstergesidir.' dedi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Türkiye'ye olan güvenin göstergesi! Yaraların sarılması için 4 milyar dolara yakın finansman sağlandı
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Bakan Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yaralarını sarmak için uluslararası kuruluşlardan bugüne kadar 3,8 milyar dolarlık finansman sağlandığını belirtti. Şimşek, son olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından daha önce alınan finansmana ek, 250 milyon avroluk kaynak temin edildiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından deprem bölgesinde gerçekleştirilen sağlık altyapı harcamaları için ek 250 milyon avro finansman sağladı." dedi.

Şimşek, söz konusu krediye ilişkin anlaşmanın, dün Bakanlıkça imzalandığı bilgisini vererek Bankadan geçen yıl da aynı amaçla 250 milyon avroluk bütçe finansmanı sağlandığını anımsattı.

Söz konusu kaynağın deprem bölgesi için önemine dikkati çeken Şimşek, "Finansmanla depremden etkilenen yerleşim yerlerinde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden imar ihtiyacı ile sağlık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor." diye konuştu.

KONUT İNŞASI, ALTYAPI VE SAĞLIK İÇİN KULLANILACAK

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin deprem yaralarının sarılması için uluslararası kuruluşlardan önemli miktarda kaynak temininde bulunduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından da kısa süre önce 'Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi' kapsamında kullanılmak üzere 60 milyar yen finansman sağlanmasına ilişkin kredi anlaşması imzalamıştık. Bu finansman İller Bankasının deprem bölgesi altyapı çalışmalarının desteklenmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde yer alan kırsal konutların inşası ve Sağlık Bakanlığının sağlık altyapı çalışmaları için kullanılacak."

"POTANSİYELE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının da deprem bölgesi için 1,5 milyar avroluk finansman paketi açıkladığını hatırlatan Şimşek; Dünya, Avrupa Yatırım, İslam Kalkınma ve Asya Altyapı Yatırım bankalarından da bu amaçla dış finansman sağladıklarını dile getirdi.

Şimşek, bugüne kadar deprem bölgesinde yaşanan acıları hafifletmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağlandığı bilgisini vererek "Sağlanan bu kaynaklar hem Türkiye'nin potansiyeline olan güven hem de kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

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