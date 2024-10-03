Türkiye'ye ortaklık teklifi: Türk savunma devlerini radara aldılar

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Türk savunma sanayisine yönelik ortak silah geliştirme ve üretmeye hazır olduklarının mesajını verdi. Umerov, ortaklık için Türkiye'nin savunma devlerini işaret etti.

UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE 'HAZIRIZ' MESAJI

Türk savunma sanayisinin başarısı işbirliklerini de beraberinde getiriyor. Dünyanın birçok ülkesine savunma teknolojileri ihraç eden Türk savunma sanayisi, Ukrayna'nın radarına girdi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Türkiye'nin en büyük savunma şirketleriyle ortak silah geliştirme ve üretmeye hazır olduklarını açıkladı.

Ukrayna basını Ukrinform'da yer alan bir habere göre, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Avrupa Birliği'ne de (AB) ortaklık teklifinde bulundu.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ukrayna'ya yatırım yapan uluslararası savunma şirketlerine teşekkür eden Bakan Umerov, "Ukrayna'ya yaptıkları yatırım ve kattığımız paha biçilmez deneyim için ve mücadelemize yaptıkları katkı için onlara teşekkür ettim. Yabancı ortaklarla birlikte 155 mm mühimmat üretimine çoktan başladık, ancak bu sadece bir başlangıç." dedi.

Savunma şirketlerine iş birliğini daha da güçlendirme çağrısında bulunan Umerov, "Üretimin yerelleştirilmesi, ortak finansman, ortak girişimlerin kurulması gibi çeşitli formatlara açığız. Füzeleri, insansız hava araçlarını, robotik sistemleri ve EW ekipmanlarını ortaklaşa geliştirmeye ve üretmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

BÜROKRATİK SÜREÇLERİ HIZLANDIRMA MESAJI

Umerov, ayrıca "daha fazla ve daha hızlı" üretim yapabilmek için bürokratik süreçlerin hızlandırılmasına yönelik paralel çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Barışı işaret eden Umerov, "Büyük şirketlerin ve Savunma Kuvvetlerimizin deneyimlerinin birleştirilmesi, Ukrayna ve Avrupa'da zafere ve barışa giden yoldur" dedi.

Savunma Bakanı Rustem Umerov, daha önce Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jukka Kopro ile ortak savunma işletmelerinin kurulması olanaklarını görüşmüştü.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşmüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Umerov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından Güler ve Umerov bakanlık binasına geçerek görüştü.

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