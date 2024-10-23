Yandex Search Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aleksander Popovskiy, Türkiye'nin iyi bir dijital pazara sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, en yüksek internet kullanımına sahip ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyor." dedi.

Rusya merkezli çok uluslu teknoloji markası Yandex, bilgi teknolojisi ürünlerini yerelleştirmek ve Türkiye'deki erişimini genişletmek için 400 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

AA muhabirinin yatırımın detaylarına ilişkin sorularını yanıtlayan Yandex Search Türkiye CEO'su Popovskiy, ilk 3 yıl içinde, Yandex Türkiye'de dijital sektörde yüzlerce yeni istihdam yaratmayı, teknolojilerini geliştirme, yerelleştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarını hızlandırmayı, donanım satın alarak altyapı inşasına odaklanacaklarına dikkati çekti.

Popovskiy, "Ayrıca, yatırımımızın bir parçası olarak da kullanıcıların kişisel verilerinin Türkiye sınırları içinde depolanmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren bir şirket olarak, uzun süredir Türkiye'nin güvenilir bir iş ortağı olduğunu düşündüklerini dile getiren Popovskiy, Türkiye'de, Yandex Arama, Haritalar ve Navigasyon hizmetlerinin, AdTech çözümlerinin oldukça popüler ve çok sayıda kişi tarafından kullanıldığı vurguladı.

Türkiye'nin, kendileri için odak bölgesi olmaya devam ettiğinin altını çizen Popovskiy, şunları kaydetti:

"Ancak bu odak, sadece bizim pazardaki varlığımızla ilgili değil. Ana odak noktamız, hizmet verdiğimiz kitlelere daha fazla değer katmak ve kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına dayalı fayda sağlamak. İşte burada bir fırsat olduğunu görüyoruz. Küresel şirketlerin birçok ürünü ve çözümü, yerel pazarlarda sunulurken bile hala küresel bir kitleye hitap ediyor ancak, biz, tam anlamıyla yerelleştirmeye inanıyoruz ve Yandex Türkiye'yi haklı olarak Türk BT topluluğuna ait bir şirket olarak geliştirmeyi hedefliyoruz."

Popovskiy, bu yaklaşımı, tasarımdan tanıtıma ve sonrasına kadar tüm geliştirme süreçlerinde benimsediklerini dile getirerek, bunun da sadece dil ile ilgili mesele olarak değil, aynı zamanda yerel kullanıcılara faydalı meselesi olarak gördüklerini aktardı.

Türkiye'ye sunacakları yeni üründen söz eden Popovskiy, "Yakın dönemde, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen, yapay zeka odaklı yeni bir arama motoru ürününü piyasaya sunacağız. Bu ürünün, internet aramalarında önemli bir verimlilik sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde duyurulacak olan bu ürün, yerel pazar ihtiyaçlarına tam olarak uyum sağlayabilmesi için ciddi yatırımlar gerektiriyor." şeklinde konuştu.

- "TÜRKİYE'NİN DİJİTAL EKONOMİSİNE FAYDA SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Yerel girişimler ve yerel teknoloji şirketleriyle ortak projeler noktasında da çalışmalarının mevcut olduğunu ve devam ettiğini söyleyen Popovskiy, dijital reklam ürünlerinin bir süredir yerel işletmelerin büyümesine katkı sağladığını belirtti.

Popovskiy, 2024'ün başında, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilebilir haritalama, coğrafi ve navigasyon çözümleri sunan Yandex Haritalar API'ını piyasaya sunduklarına işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda bu hizmetlerimizden 300'den fazla Türk işletmesi faydalanıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, yeni girişimler için Bulut, Hava Durumu API'si, Haritalar API'si ve Reklamlar dahil olmak üzere B2B hizmetlerimize ücretsiz erişim sağlayan özel bir girişim programı başlattık. Bu tamamen ücretsiz olan programa 40'tan fazla Türk girişimi şimdiden katıldı. Yerel işletmelere sunduğumuz B2B çözümlerimizin fayda sağladığını görmekten çok memnunuz ve bu yöndeki çalışmalarımızı kesinlikle sürdürmeyi amaçlıyoruz."

Türkiye'nin iyi bir dijital pazara sahip olduğuna değinen Popovskiy, "Ekonomi büyüyor ancak bununla beraber zorluklar yok değil. Diğer yandan da Türkiye, en yüksek internet kullanımına sahip ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyor. Gerçekleştireceğimiz bu yatırımla, yüzlerce yeni istihdamdan sağlayacak ve dijital reklamcılık, makine öğrenimi, yüksek kapasiteli sistemler ve yapay zeka (Al) dahil olmak üzere bu sektördeki uzmanların gelişimine destek olarak Türkiye'nin dijital ekonomisine fayda sağlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Popovskiy, ana odak noktalarından birinin de belirli bir ülkenin kullanıcılarının spesifik taleplerine uygun çözümler sunmaları olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda, "hiper yerel" ürünler geliştirdiklerinin bilgisini paylaşan Popovskiy, "Teknolojilerimizi ve yapay zeka alanındaki en son kazanımlarımızı yeni bir konuma entegre ederken yalnızca yerel dili dikkate almakla kalmıyoruz, aynı zamanda o ülkenin kültürel dinamiklerini ve kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Popovskiy, bu yatırımla uzun vadeli planlarının, Yandex olarak Türkiye'nin sadık bir iş ortağı ve iyi bir dostu olarak kalmaya devam etmek olduğunu belirterek, daha gelişmiş teknolojik çözümler sunmayı ve mevcut olanları daha da geliştirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

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