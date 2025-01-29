Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Türkiye ile birlikte üç ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine odaklandıklarını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, burada yaptığı konuşmada, üç ülkenin yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın tarihlerinde hep ortaklık ve ticarete önem verdiklerine dikkati çeken Cabbarov, siyasi olarak da ilişkileri kardeş olarak yürüttüklerini ifade etti.



Cabbarov, "Bütün Türk cumhuriyetleriyle kardeşlik ortamında işbirliğini geliştirmek, derinleştirmek istediklerini belirterek, bölgede çok ciddi değişiklikler yaşandığına işaret etti.



Mikayıl Cabbarov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Jeopolitik olarak bölgemizin önemi bu kadar yükseklere taşınmışken biz buna uygun işbirliği kurmalıyız ve modellerimizi güncellemeliyiz. Bugün bu güncellemelere ihtiyacımız var. Birçok alanda potansiyel mevcutken işbirliğinin olmaması bizi üzmektedir. Azerbaycan yatırımcıları ve biz, Türkiye ekonomisini yabancı bir pazar ve ekonomi olarak görmüyoruz. Biz kendi ülkemize yapmış gibi yatırım yapıyoruz."

SOCAR'ın Türkiye'de büyük bir yatırımcı olduğunu anımsatan Cabbarov, PETKİM fabrikasının yenilenmesinin de büyük bir yatırım olacağını dile getirdi.

Cabbarov, Türkiye'deki petrol ve doğal gaz "hub"ını geliştirme projelerine özel önem verdiklerini, transit taşıma yollarının da geliştirildiğini anlattı.

Karabağ'ın işgal altından kurtarılan bölgelerinde 800'e yakın projenin devam ettiği bilgisini veren Cabbarov, hızlı şekilde Karabağ'ı kalkındırma amacını taşıdıklarını kaydetti.

- "ORTAK TEKNİK VE KALİTE STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov da Türkiye ile ülkesi arasındaki ticaret hacminin son 7 yılda yüzde 50 arttığını ve geçen yıl sonu itibarıyla 3 milyar doları aştığını bildirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen yatırım hacminde de büyük bir artış olduğuna dikkati çeken Kudratov, Özbekistan'da bu ülkelerin sermayesini taşıyan şirket sayısının 4 kat artarak 2 bin 100'e ulaştığını ifade etti.

Kudratov, Özbekistan'ın büyük bir insan potansiyeline sahip olduğunu ve bunun kalkınmanın temel faktörü olduğunu söyledi.

Ülkesinin Orta Asya'nın en çeşitli ekonomisine sahip olduğunu vurgulayan Kudratov, küresel şirketlerle işbirliklerine dikkati çekti.

Kudratov, Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilere vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletimizin Azerbaycan ve Türkiye ile ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için yürüttüğü çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bugün, üçlü bakanlar toplantısında, hükümetimiz nezdinde girişimcilerimiz için daha fazla fırsatın yaratılması, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da yoğunlaştırılması amacıyla mutabakatlara varmayı amaçlıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticareti kolaylaştırmak için stratejik öneme sahip mallara uygulanan gümrük vergilerinin eşitlik esasına göre değerlendirilmesi amacıyla üç ülke arasında tek bir belge oluşturulması, ortak teknik ve kalite standartlarının geliştirilmesi ve bürokratik engellerin azaltılması yönündeki önerileri değerlendireceğiz."

- ÜÇ ÜLKEDEN İŞBİRLİĞİ VE ORTAK BÜYÜME BURGUSU

Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (ASK) Başkanı Memmed Musayev de forum kapsamında yaptığı konuşmada, üç ülkenin tarih boyunca ortak ve kültürel bağlara sahip olduğunu, bu bağları güçlendirmek ve girişimciler için yararlı bir ortam sağlamak adına çalışacaklarını söyledi.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan'ın hem Türkiye hem Özbekistan ile sıkı ticari ilişkileri olduğunu ve üç ülkenin uluslararası projelere beraber katılmaları gerektiğini vurguladı.



Memmedov, 2025 ve 2026'nın KOBİ'lerin gelişimi ve üç ülkenin işbirliğini geliştirmek için önemli olacağını söyledi.

Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev ise kurumlarının büyük projelere destek verme sorumluluğu taşıdığını ve Azerbaycan'ın diğer ülkelerle bu projeleri genişletmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Özbekistan Yatırım Teşvik Ajansı Müdürü Mansur Rasulev de ülkelerinde en iyi yatırım ortamını yaratmak için çalışmalar yürüttüklerini ve üç ülke arasındaki bu işbirliğinin de bölgeye büyük katkı sunmasını beklediklerini vurguladı.