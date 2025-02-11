Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Türkiye-Malezya İş Forumu'nda konuştu.

Enver, iki ülkenin ticaret bakanlarına Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Malezya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (NCCIM) ile işbirliği yapma yönündeki çabalarından dolayı teşekkür etti.

Bakanların çeşitli görüşmeler yaptığını aktaran Enver, iki ülkenin ticaret hacmini artırma planının çok önemli olduğunu vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver, ticaret hacminin bir yılda yüzde 18,9 arttığını ve 5,1 milyar dolar olduğunu belirterek "her sene yüzde 20 artış yaşandığı düşünüldüğünde 5 yılda 10 milyar dolar hedefine ulaşılabileceğini" ifade etti.

- "MALEZYA VE TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR"

Sabırsızlıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki ısrarı sayesinde 10 milyar dolar hedefine daha erken ulaşmaları gerektiğine işaret eden Enver, "Malezya ve Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var. Sizin gücünüz savunma, turizm ve gıda teknolojileri alanında, bizim gücümüz yarı iletkenlerde ve ASEAN ile Asya bölgesindeki piyasalara etki etme konusunda var. İyi bir şekilde işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Enver, iki ülkenin uzun yıllar boyunca devam eden ilişkisine rağmen potansiyellerinin tam olarak değerlendirilmediğini belirterek kalkınma desteklenmediği sürece ortak bakış açısı, fikir ve vizyonun yeterli olmayacağını dile getirdi.

Petrol alanında işbirliği yürütme konusunda KOBİ'lerin Malezya'da temel oluşturduğunu kaydeden Enver, bu alanda çalışmaların DEİK ve NCCIM'nin bakanlıklarla desteklenmesi ve genişlemesi gerektiğini söyledi.

Malezya Başbakanı Enver, bu konuyla özel olarak ilgilenmek için hususi bir forum düzenlenebileceğini de vurguladı.

- "ASEAN LİDERLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ, GÜVEN VE DOSTLUK DİĞER ÜLKELERE KIYASLA RAKİPSİZ"

Enver, Türkiye-Malezya İş Forumu'nun, daha fazla yenilik yapma, daha yaratıcı olma ve KOBİ'lere öncelik verilmesini sağlama kapasitesi olarak görüldüğünü belirterek "Örneğin Malezya, endüstri ana planımızda bazı öncelikler belirleyen ulusal bir politikaya sahip ancak ithalatçıları da göz ardı etmiyoruz. Tüm strateji, tedarik zincirine dayanıyor ve çoğu, bu kategori altında yer alıyor." diye konuştu.

Başbakan Enver, etkili tedarik zinciri ve genişleme şansı verilmesi açısından KOBİ'lere odaklanmanın başarıyı artıracağı gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Türkiye'yi daha büyük bir ulus olarak inşa etmeye çok kararlı bir lider" şeklinde tanımlayan Enver, "Malezya için biz de bu ideali paylaşıyoruz." dedi.

Enver, ASEAN'ın "dünyanın en barışçıl bölgelerinden biri ve buna paralel olarak da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi" olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yollar ve fırsatlar çok büyük. Türkiye ve ASEAN arasındaki bu sinerjinin yardımcı olacağına dair inancım ve güvenim tam. Çünkü ASEAN liderleri arasındaki işbirliği, güven ve dostluk bildiğim diğer ülkelere kıyasla rakipsiz. Örneğin enerji alanında ASEAN dışında da çok güçlü bir işbirliğimiz var. ASEAN enerji şebekesi, Vietnam'dan Laos'a, Tayland'a, Kamboçya'ya, Malezya'ya, Singapur'a, Endonezya'ya, Saravak ve Sabah'a, Güney Filipinler'e ve tekrar Endonezya Batam'a kadar uzanıyor. İşte bu enerji, güçlü dostluk ve güven bağına dayalı bu gücün odağını oluşturuyor."

- TÜRKİYE VE MALEZYA'NIN ASEAN ÜLKELERİNDE İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEĞİ VURGUSU

"Bütün bölgenin dijitalleştirilmesine odaklanmış durumda" olduklarını vurgulayan Enver, bu konuda yoğun çalıştıklarını söyledi.

Enver, Malezya ve Tayland arasındaki işbirliği örneğini paylaşarak Malezya'nın kuzeyindeki ve Tayland'ın güneyindeki en yoksul vilayetleri ekonomik olarak refaha kavuşturmaya ve zenginleştirmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Öte yandan Malezya'nın Singapur ile de kendine özgü "Johor-Singapur Ekonomik Bölgesi" örneğinin mevcut olduğuna dikkati çeken Enver, iki ülkenin tamamen karşılıklı güvene dayalı şekilde hareket ettiğini ve çok somut çıktılar aldıklarını ifade etti.

Enver, "O yüzden Türkiye ve Malezya'nın kapasitelerini ele alırsak pazarlarımızı büyütebilmemiz, ASEAN'daki başka ülkelerle işbirlikleri yapabilmemiz gayet mümkün." dedi.

- "KÖPRÜLER KURALIM, FIRSATLARI ORTAYA KOYALIM"

NCCIM Başkanı Dato Seri N. Gobalakrishnan da ekonomik ve kültürel bağları olan iki ülkenin dostluğunun karşılıklı saygı ve ortak değerlere dayandığını belirterek NCCIM ile Dış Ekonomik İlişkileri Kurulunun (DEİK) 1995'te işbirliği anlaşması imzaladığını anımsattı.

Gobalakrishnan, ASEAN dönem başkanı olduğunu hatırlatarak Türkiye ile Malezya arasında daha çok işbirliği ve stratejik ortaklık kurma imkanı olacağını söyledi.

Türkiye ile Malezya arasındaki güçlü ticaret ortaklığına dikkati çeken Gobalakrishnan, ekonomik işbirliği alanında gelişim potansiyeli olduğunu vurguladı.

Gobalakrishnan, İş Forumu vesilesiyle iki ülkeden iş insanlarının yeni işbirliği fırsatları tespit edebileceğine işaret ederek "Köprüler kuralım, fırsatları ortaya koyalım." diye konuştu.

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