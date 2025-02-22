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Ekonomi

Türkiye'ye teklifte bulundu: Birlikte çalışalım

Gambiya Enformasyon, Medya ve Yayıncılık Hizmetleri Bakanı Dr. Ismaila Ceesay, Türkiye'nin, Gambiya ile ikili düzeyde çok güçlü ilişkileri olduğunu belirtti. Bakan Ceesay, 'İçerik alışverişinde bulunmak için birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum.' dedi.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 11:08 - Güncelleme:
Türkiye'ye teklifte bulundu: Birlikte çalışalım
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Gambiya Enformasyon, Medya ve Yayıncılık Hizmetleri Bakanı Dr. Ismaila Ceesay, AA muhabirine ülkesini anlattı, Türkiye ve Gambiya arasındaki ilişkiler ile ortak işbirliği alanlarını değerlendirdi.

Gambiya'nın küçük bir ülke olduğuna işaret eden Ceesay, "Gambiya, çok barışçıl ve istikrarlı bir demokrasi ülkesi. Tarihsel olarak çok zengin. Çok çeşitli etnik grupların ve farklı dinlerin evi." dedi.

Gambiya'nın kültürel olarak da zengin olduğunu kaydeden Ceesay, turizm açısından iklimin her zaman güzel olduğunu, ülkesinde 500'den fazla kuş türünün bulunduğunu anlattı.

- ÜLKENİN ANAHTARI: GAMBİYA NEHRİ

Ülkenin "anahtarının", tekneyle gezilebilen Gambiya Nehri olduğunu ifade eden Bakan Ceesay, Gambiya'yı ziyaret eden herkesin burayı görmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Ceesay, "Gambiya denildiğinde aklımıza ne gelmeli?" sorusuna da "Barış. Barış. Barış. (Gambiya) çok barışçıl bir ülke. İnsanlar hoş, çok sıcak ve çok misafirperver. İklimi güzel. Gambiya dediğinizde akla gelenin bu olduğunu düşünüyorum. İnsanların barışçıl doğası, ayrıca ülkenin barışçıl doğası." yanıtını verdi.

- "İÇERİK ALIŞVERİŞİNDE BULUNARAK BİRBİRİMİZİ TANIYABİLİRİZ"

Türkiye ile medya sektöründeki işbirliği konusuyla ilgili Ceesay, şunları kaydetti:

"İçerik alışverişinde bulunmak için birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye, Gambiya ile çok güçlü ilişkilere sahip. Gambiyalıların dostlarını tanımaları, Türk kültürünü, Türk geleneğini, Türk coğrafyasını ve ayrıca Türk tarihini tam olarak bilmeleri önemli Aynı şekilde, Türkiye'deki insanların Gambiya'daki dostlarının kim olduğunu, kültürümüzü, tarihimizi, dinimizi ve bizimle ilgili her şeyi anlamaları önemli. Bunu, içerik alışverişinde bulunarak sağlayabiliriz."

Ceesay, "Ayrıca kapasite geliştirme, tecrübe paylaşımı ve iki ülke arasında haber paylaşımı konusunda bir işbirliği mutabakat muhtırası imzalamamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkına destekleri için teşekkür eden Gambiyalı Bakan, Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un, savunma sektöründen yatırımlara kadar her alanda Türkiye'nin sağladığı desteği takdir ettiğini aktararak "Burada, Türkiye'yi temsil eden çok harika bir büyükelçimiz var ve çok mütevazı biri. Gambiya'ya verdiği destek herkes tarafından biliniyor. Bu yüzden Türk halkına dostlukları, sevgileri ve ayrıca destekleri için gerçekten teşekkür ediyoruz." dedi.

- AFRİKA ANA KARASININ EN KÜÇÜK ÜLKESİ

Afrika ana karasının en küçük ülkesi Gambiya, 18 Şubat 1965'te İngilizlere karşı bağımsızlığını kazandı.

Yüz ölçümü yaklaşık 11 bin 300 kilometrekare olan Gambiya, Atlas Okyanusu kıyısı hariç, 3 yanı Senegal ile çevrili durumda.

Ülkenin, 2,8 milyon civarındaki nüfusunun yüzde 96,4'ünü Müslümanlar, yüzde 3,6'sını Hristiyanlar, geri kalanını diğer dinlere mensup kişiler oluşturuyor.

Başlıca İngilizce, Mandinka, Wolof ve Fula dillerinin konuşulduğu Gambiya'da yer alan etnik gruplar arasında Mandinka, Fula, Wolof, Jola, Serahuli yer alıyor.

- TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Gambiya arasındaki diplomatik ilişkiler güçlenerek devam ederken iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yakın işbirliği bulunuyor.

Türkiye, Gambiya'nın savunma alanının gelişmesine destek veriyor. 1991'den bu yana birçok Gambiyalı asker, polis ve jandarma Türkiye'de eğitim aldı. Bu nedenle Gambiya sokaklarında, Türkçe konuşan Gambiyalıları görmek mümkün.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) okulunun bulunduğu Gambiya'da, yakın zamanda Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nin açılması planlanıyor.

Türkiye'nin Gambiya'ya ihracatı, 2024 itibarıyla yüzde 16 artarken Gambiya halkı, Türkiye'ye ve Türk kültürüne büyük ilgi gösteriyor.

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