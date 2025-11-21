İSTANBUL 24°C / 14°C
  • Türkiye'ye turist akını: Geçen yıla kıyasla yüzde 4,32 yükseldi
Türkiye'ye turist akını: Geçen yıla kıyasla yüzde 4,32 yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını bildirdi.

21 Kasım 2025 Cuma 10:42
Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Turizmde yükselişimiz istikrarlı şekilde sürüyor. 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla tam 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladık." ifadesini kullandı.

Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya'nın ilk iki sıradaki yerini koruduğunu, Birleşik Krallık'ın üçüncü sırada yer aldığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Almanya'dan gelen ziyaretçiler yüzde 6,20, Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçiler ise yüzde 11,44 oranında artış gösterdi. Yılın ilk 10 ayında toplam ziyaretçi sayımız 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayımız ise 47 milyon 252 bin 314 oldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 96,20'sinin kültür, gezi ve tatil amacıyla ülkemizi tercih etmesi, Türkiye'nin global turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha teyit ediyor. Türkiye, turizm çeşitliliği, hizmet kalitesi ve dünya çapındaki marka değeriyle yükselen bir başarı grafiği çizmeye devam ediyor."

