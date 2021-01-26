26 Ocak 2021 Salı 08:34 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 08:34

Kasım ayından bugüne kadar Türkiye piyasalarına 15 milyar doların üzerinde bir yabancı girişi oldu. Piyasadaki beklenti girişlerin yılın ilk yarısında belirginleşmek üzere bu yıl boyunca da devam edeceği yönünde. Reuters’ın 12 yabancı yatırımcı ve çok sayıda lokal işlemcinin görüş ve tahminlerini alarak derlediği verilere göre, yabancı girişleri yıl ortasına kadar iki katına çıkabilir ve büyük yatırım fonları da daha uzun vadeli pozisyon almayı değerlendirebilir.

PAYI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yaklaşık 67 milyar dolar varlık yöneten Londra merkezli BlueBay Asset Management’tan Polina Kurdyavko, “Türkiye pozisyonumuzu artırdık ve ortodoks adımlar devam ettikçe de bu yönde adım atmayı planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı yatırımcılar yatırımlarını 2 aydan kısa bir sürede yüzde 5’in üzerine çıkardı. Reuters’ın görüşlerine başvurduğu 6 iş-lemci de yabancı payının gördüğü tarihi düşük seviyeler olan yüzde 3’ten çift haneye yılın ilk yarı-sında ulaşılabileceğini, 2021 yılında DİBS piyasasına 7-15 milyar dolar arası giriş beklediklerini belirtiyor. Deutche Bank da benzer şekilde 10 milyar dolar yabancı girişi beklediğini geçen haftaki raporunda dile getirmişti.

BEKLENTİLER İYİMSER

TÜRK Lirası, şu aşamada yabancı yatırımcılara hem nominal hem de reel bazda açık ara yüksek bir faiz ödüyor. Ekonomistlerin bek-lenen enfl asyona göre hesapladığı reel faiz TL için yaklaşık yüzde 5.5 seviyesinde. Gelişmekte olan ülke para birimleri ortalaması ise yaklaşık yüzde 0.5 düzeyinde. Mevcut enflasyona göre verilen reel faiz ise yüzde 2.4 civarında.