İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,832
  • EURO
    51,8332
  • ALTIN
    7226.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'ye yeşil ışık: Türk firmalarla büyümeye hazırız
Ekonomi

Türkiye'ye yeşil ışık: Türk firmalarla büyümeye hazırız

Avrasya Kalkınma Bankası, Orta Asya projelerinde Türk şirketleri ve finans kuruluşlarıyla işbirliğini büyütmeye hazır olduklarını açıkladı. Ulaştırma altyapısına odaklanan banka, Türk şirketleriyle daha geniş kapsamlı işbirliğine açık olduklarını duyurdu.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 11:23 - Güncelleme:
Türkiye'ye yeşil ışık: Türk firmalarla büyümeye hazırız
ABONE OL

Avrasya Kalkınma Bankası Kıdemli Genel Müdürü Azamat Tuleubay, Türk yatırımcıların, Avrasya bölgesindeki rolünü ve Bankanın Türkiye ile işbirliğini AA muhabirine değerlendirdi.

Tuleubay, Bankaya üye 7 ülkenin Türkiye ile yatırım işbirliğinin aktif şekilde geliştiğini belirterek, 2025'te Türkiye'nin Çin ve Körfez ülkelerinden sonra Avrasya bölgesine en fazla yatırım yapan ülke konumuna yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl bölgeye yaptığı birikimli yatırımların 18,6 milyar dolara ulaşarak 2 katına çıktığını aktaran Tuleubay, Avrasya bölgesi ülkelerinin de Türkiye'ye yatırımlarının 2025'te yaklaşık 44 milyar doları aştığını ifade etti.

Tuleubay, yabancı yatırımların, Avrasya Kalkınma Bankası üyesi ülkelerin sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, bu yatırımların altyapı modernizasyonu, modern teknolojilerin ve yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, bölgesel pazarların entegrasyonu ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Türk yatırımcıların özellikle kamu-özel sektör işbirliği (PPP) ve proje finansmanı alanlarında uluslararası finans kuruluşlarıyla etkin çalışabilen güvenilir ortaklar olduğunu belirten Tuleubay, Banka olarak bölgede Türk yatırımcılarla birçok büyük altyapı projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Tuleubay, bugüne kadar aralarında Türk şirketleri Alsim Alarko ve Makyol'un olduğu uluslararası konsorsiyum çerçevesinde Kazakistan'ın Almatı bölgesinde Büyük Almatı Çevre Yolu (BAKAD) projesini hayata geçirdiklerini anlatarak, "BAKAD Projesi, şu anda Orta Asya'daki en büyük PPP projesi olarak öne çıkıyor." dedi.

Havacılık altyapısında da TAV Airports Holding tarafından işletilen Almatı Uluslararası Havalimanı projesini örnek gösteren Tuleubay, "Yolcu kapasitesi yılda 14 milyona çıkarılması hedeflenen Almatı Uluslararası Havalimanı projesinin finansman sendikasyonunda Avrasya Kalkınma Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve DEG gibi kuruluşlar da yer alıyor." diye konuştu.

Tuleubay, Kazakistan'daki Türkistan Uluslararası Havalimanı'nın da yine bir Türk şirketi YDA Group tarafından sıfırdan inşa edildiğini ve halihazırda bölgenin turizm ve ulaşım altyapısına katkı sağladığını dile getirdi.

Bankanın kalkınma stratejisinde Orta Asya'nın ulaştırma altyapısının önemli yer tuttuğunu vurgulayan Tuleubay, şunları kaydetti:

"Türkiye, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru (Orta Koridor) kapsamında Asya ile Avrupa arasında lojistik merkez konumunu güçlendiriyor. Orta vadede Türk şirketleri ve finans kuruluşlarıyla eş finansman ve sendikasyon kredileri dahil olmak üzere işbirliğini genişletmeye açığız."

Tuleubay, bu bağlamda önceliğin bölgeler arası bağlantıyı güçlendiren, iş faaliyetlerini geliştiren ve altyapı hizmetlerinin kalitesini artıran projelere verileceğini sözlerine ekledi.

- AVRASYA KALKINMA BANKASI

Avrasya Kalkınma Bankası, 12 Ocak 2006'da Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan hükümetleri arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu.

Merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde yer alan ve Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan ve Özbekistan'ın üyesi olduğu Avrasya Kalkınma Bankası, bölgede ekonomi, ticaret ve diğer ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik altyapı projelerini destekliyor.

  • Avrasya Kalkınma Bankası
  • Orta Asya projeleri
  • Türk şirketleri
  • finans kuruluşları

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.