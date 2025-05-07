Türkiye'yi işaret etti: Azerbaycan'dan doğal gaz almak istiyoruz

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak'ı ziyaret eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.



Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Hüseyin, "Azerbaycan, Türkiye üzerinden gaz ihracatı yapan önemli bir ülke." dedi.



Hüseyin, şunları kaydetti:

"Irak olarak elektrik hizmeti verebilmek için enerji yatırımını çeşitlendirmek istiyoruz. Azerbaycan'dan doğal gaz almak için görüşmelere başlayacağız. Azerbaycan şirketlerini de yatırım için Irak'a davet ediyoruz."

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Hüseyin, "Azerbaycan bölgesel ve uluslararası anlamda örnek bir denge politikası izliyor. Bu yüzden hem uluslararası hem de bölgesel anlamda önemli role sahip." diye konuştu.



Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime ilişkin de değerlendirmede bulunan Hüseyin, iki ülkenin de nükleer silaha sahip olduğunu ve bu yüzden gerilimin diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini kaydetti.



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise Iraklı mevkidaşı ile bölgesel durumu ve Suriye'deki istikrar çabalarını ele aldıklarını ifade etti.



Bayramov, "Gazze'deki durum da sürdürülebilir değil. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin artmasından da endişeliyiz." şeklinde konuştu.

