Türkiye’yi ‘modest’ giyimin merkezi yapacak

Muhafazakar giyimi e-ticarete taşıyan Modanisa, bugün Türkiye’den 130 ülkeye ihracat yapıyor. Son 3 yılda üst üste Türkiye e-ticaret şampiyonu olan şirket Türkiye’yi muhafazakar giyimin merkezi yapma hedefinde… Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe “Modanisa olarak amacımız, İstanbul’dan doğan global bir marka olmak ve doğum yerimiz olan İstanbul’u dünyada modest giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmek” diyor…

Modanisa ne zaman ve nasıl kuruldu?

2010 yılında yola çıkarken, kaliteli ve iyi giyimi, muhafazakar tarzda giyinmeyi tercih eden kadınlar için de erişilebilir fiyatlarla ve bol seçenekle ulaşılabilir kılmak istedik. Bizim sunduğumuz giyim tarzına dünyada muhafazakar giyim anlamında ‘modest’ deniyor. 2010 yılında bu sektör öylesine sığdı ki o dönem bazı kadınların beğendikleri kısa kollu bluzdan iki tane alıp terziye bir tane uzun kollu bluz yaptırdıklarını bile gözlemliyorduk. Türkiye’de kadınların yüzde 65’i kapalı olmasına rağmen seçenekler son derece azdı. Hem modayı takip edip hem de inançlarına uygun bir giyim tarzı oluşturmaları mümkün değildi. Bu nedenle 55 yaşındaki anne ile 25 yaşındaki kızının neredeyse aynı kıyafetleri giydiğine tanık oluyorduk. Oysa inancı ne olursa olsun, her kadının kendisini giydikleriyle şık ve rahat hissetmeye hakkı var. Çünkü kadın, kıyafetinden dolayı kendisini iyi hissetmiyorsa, hayatın bir adım gerisinde durabiliyor. Kadın eğer iyi giyinirse kendisini iyi hisseder. İyi hissederse, hayattan kendine ait payı daha kolay alabilir. Modanisa.com bu inançla 7 Mayıs 2011 tarihinde, o yılın Anneler Günü’nden bir gün önce hizmete açıldı.

Şirketin büyüklüğü hakkında bilgi verir misiniz?

Modanisa aslında bir alışveriş platformu: Büyük çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere 850’den fazla üretici, marka ve tasarımcıyı uluslararası pazara açıyoruz. Bir anlamda Türkiye’nin hazır giyimdeki gücünü dünyaya taşıyoruz. 2011 yılında 50 tedarikçi ile çıktığımız yolda bugün 850’den fazla tedarikçimiz var. 5 kıtadan 130 ülkeye İstanbul’dan kargo gönderiyoruz. Aylık 16 milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyoruz. Son 3 yılda üst üste Türkiye e-ihracat şampiyonu olduk.

Muhafazakar giyim sektörünün Türkiye’deki gelişimi ve gideceği yol ile ilgili neler söylersiniz?

İslami giyim sektörünün harcaması 270 milyar dolar. Bu rakamın 2023 yılına kadar 361 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye, 28 milyar dolarlık giyim harcaması ile bu ülkeler arasında ilk sırada. Türkiye’nin İstanbul doğumlu bir global marka çıkartması mümkün görünüyor.

Yabancı şirketler veya fonlardan ortaklık veya satın alma teklifleri alıyor musunuz?

Kuruluş sürecimizden bu yana pek çok yatırımcının ilgisini çektik ve sıklıkla yatırım talepleri oldu. Bu kapsamda, Saudi Telecom, Wamda Capital, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kuruluşlar yatırımcılarımız oldular. Yatırımcılarımızla yarattığımız finansman, büyüme ve dünyaya açılma amacımıza kaynak oluşturdu. Bu yatırımlarla dünya markası olma yolunda güçlü adımlar attık.