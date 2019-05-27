Türkiye’yi ‘modest’ giyimin merkezi yapacak
Türkiye’nin 3 yıldır üst üste e-ticaret lideri olan Modanisa, 5 kıtada 130 ülkeyle ticaret yapıyor. Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe yurt dışında modest giyim olarak adlandırılan muhafazakar giyimde Türkiye’yi dünya markası yapma hedefinde olduklarını söyledi.
- KAAN ZENGİNLİ
Muhafazakar giyimi e-ticarete taşıyan Modanisa, bugün Türkiye’den 130 ülkeye ihracat yapıyor. Son 3 yılda üst üste Türkiye e-ticaret şampiyonu olan şirket Türkiye’yi muhafazakar giyimin merkezi yapma hedefinde… Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe “Modanisa olarak amacımız, İstanbul’dan doğan global bir marka olmak ve doğum yerimiz olan İstanbul’u dünyada modest giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmek” diyor…
Modanisa ne zaman ve nasıl kuruldu?
2010 yılında yola çıkarken, kaliteli ve iyi giyimi, muhafazakar tarzda giyinmeyi tercih eden kadınlar için de erişilebilir fiyatlarla ve bol seçenekle ulaşılabilir kılmak istedik. Bizim sunduğumuz giyim tarzına dünyada muhafazakar giyim anlamında ‘modest’ deniyor. 2010 yılında bu sektör öylesine sığdı ki o dönem bazı kadınların beğendikleri kısa kollu bluzdan iki tane alıp terziye bir tane uzun kollu bluz yaptırdıklarını bile gözlemliyorduk. Türkiye’de kadınların yüzde 65’i kapalı olmasına rağmen seçenekler son derece azdı. Hem modayı takip edip hem de inançlarına uygun bir giyim tarzı oluşturmaları mümkün değildi. Bu nedenle 55 yaşındaki anne ile 25 yaşındaki kızının neredeyse aynı kıyafetleri giydiğine tanık oluyorduk. Oysa inancı ne olursa olsun, her kadının kendisini giydikleriyle şık ve rahat hissetmeye hakkı var. Çünkü kadın, kıyafetinden dolayı kendisini iyi hissetmiyorsa, hayatın bir adım gerisinde durabiliyor. Kadın eğer iyi giyinirse kendisini iyi hisseder. İyi hissederse, hayattan kendine ait payı daha kolay alabilir. Modanisa.com bu inançla 7 Mayıs 2011 tarihinde, o yılın Anneler Günü’nden bir gün önce hizmete açıldı.
Şirketin büyüklüğü hakkında bilgi verir misiniz?
Modanisa aslında bir alışveriş platformu: Büyük çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere 850’den fazla üretici, marka ve tasarımcıyı uluslararası pazara açıyoruz. Bir anlamda Türkiye’nin hazır giyimdeki gücünü dünyaya taşıyoruz. 2011 yılında 50 tedarikçi ile çıktığımız yolda bugün 850’den fazla tedarikçimiz var. 5 kıtadan 130 ülkeye İstanbul’dan kargo gönderiyoruz. Aylık 16 milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyoruz. Son 3 yılda üst üste Türkiye e-ihracat şampiyonu olduk.
Muhafazakar giyim sektörünün Türkiye’deki gelişimi ve gideceği yol ile ilgili neler söylersiniz?
İslami giyim sektörünün harcaması 270 milyar dolar. Bu rakamın 2023 yılına kadar 361 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye, 28 milyar dolarlık giyim harcaması ile bu ülkeler arasında ilk sırada. Türkiye’nin İstanbul doğumlu bir global marka çıkartması mümkün görünüyor.
Yabancı şirketler veya fonlardan ortaklık veya satın alma teklifleri alıyor musunuz?
Kuruluş sürecimizden bu yana pek çok yatırımcının ilgisini çektik ve sıklıkla yatırım talepleri oldu. Bu kapsamda, Saudi Telecom, Wamda Capital, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kuruluşlar yatırımcılarımız oldular. Yatırımcılarımızla yarattığımız finansman, büyüme ve dünyaya açılma amacımıza kaynak oluşturdu. Bu yatırımlarla dünya markası olma yolunda güçlü adımlar attık.
Yurtdışında defileler düzenliyor
Yeni yatırımlarınız olacak mı? Yeni bir sektöre adım atma niyetiniz var mı ya da yeni bir marka planı?
Modanisa olarak amacımız, İstanbul’dan doğan global bir marka olmak ve doğum yerimiz olan İstanbul’u dünyada modest giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmek. Modanisa kendi pazarında dünyanın öncü e-ticaret platformlarından biri. Şu an rakamlar bu kategoride dünyadaki lider e-ticaret firmasının Modanisa olduğunu gösteriyor. Bu amaçla, moda sektörünün çok yakından takip ettiği ‘modest fashion week’ler düzenliyoruz. İlkini 2016 yılında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz sektörün öncü etkinliği Modest Fashion Week’i 2017 yılında Londra ve Dubai’ye taşıdık. 2018’de Jakarta’da sponsor olarak kendimizi gösterdik. Bu yıl Nisan ayında ise etkinlik tekrar evine döndü. 20-21 Nisan 2019’daki İstanbul Modest Fashion Week süresince modest fashion sektörünün kalbi İstanbul’da attı.
YENİ TREND RAHAT VE ŞIK KOMBİNLER
Son dönemin trendleri neler? Daha çok hangi ürünlerinize talep var?
Son dönemin trendleri, özel tasarım kıyafetler ve sürdürülebilirlik kavramı. Mesela, dünyanın ilk hijabi modeli Halima Aden’in Modanisa’ya özel tasarladığı ve kendi ismi ile çıkardığı ilk türban koleksiyonu, dünya çapında ilgiyle karşılandı. Sürdürülebilir modest giyimde ön sıralarda yer alan Dubai merkezli Zargarpur’un şık, estetik ve nefes alabilen kumaşlar ile hazırladığı Rabia Z x Modanisa kapsül koleksiyonu da büyük talep görüyor. ‘Basics, re-imagined’ olarak adlandırılan bu yeni Rabia Z koleksiyonu, sürdürülebilirlik ilkesinden yola çıkılarak doğa dostu ve geri dönüştürülebilir organik kumaşlardan tasarlandı. Tüm parçaları gezegenimize saygılı materyallerden tasarlanmış bu kıyafetler, hem dokusu hem de duruşuyla konforlu ve rahat bir his uyandırıyor. Refka markamızın ilkbahar - yaz koleksiyonu da en çok ilgi gören ürünler arasında. Kadının bir tam gününü yansıtan bu koleksiyon, zarif ve stil sahibi kadının gün içinde, sokakta, sosyal hayatta, toplantılarda ve sonrasında katılacağı şık davetlerde ihtiyaç duyacağı her parçayı içeriyor.
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