Türkiye'yi radara aldılar! 40 milyon dolarlık hedef

Dört kıtada faaliyet gösteren yatırım şirketi Applied Value Group, yatırımda Türkiye'yi radarına aldı. Bugüne kadar 4 şirkete 10 milyon dolarlık yatırım yapan grup, 2025'e kadar bu rakamı 40 milyon dolara çıkaracak.

Yatırım, yönetim danışmanlığı ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarında faaliyet gösteren Applied Value Group, Türkiye'de istikbal gördüğü şirketlere ortak olma veya satın alma yoluyla yatırım yapıyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'deki faaliyetlerine İzmir'deki hastane yatağı üreten Kenmak'ı satın alarak başlayan Grup, daha sonra Türk-Amerikan sağlık hizmeti IoT şirketi Medrics'e kaynak sağlayıp, yatırımı tamamladı.

30 ÜLKEDE 40 ŞİRKET

Türkiye'deki 3'üncü yatırımını Sourcing Value'ye yapan Grup, şu sıralar Adana'da bir kadın üretici tarafından geliştirilen sağlıklı atıştırmalık markası CEZY'ye yatırım yapıyor. 30 ülkede 40 şirketle faaliyet gösteren Grup, bugüne kadar Türkiye'de 10 milyon dolarlık yatırıma imza attı. Applied Value Group Türkiye Genel Müdürü Reyhan Baylan, 2025'e kadar bu rakamın 40 milyon doları bulacağını söyledi.

ADANA'YA ATÖLYE

CEZY Kurucusu Selen Canoğulları, "Ben İstanbul'daki kurumsal şirketlerde uzun yıllar çalıştıktan sonra 4 yıl önce memleketim Adana'ya dönüp sağlıklı atıştırmalık üretimine başladım. Bugüne kadar fason üretim yaptırıyorduk, aldığımız yatırımla kendi atölyemize geçeceğiz. Önce 8 ya da 10 kadına istihdam sağlayacağız. Şu anda Adana ve İstanbul'da raflarda olan ürünümüzü Avrupa'ya ihraç etmeyi hedefliyoruz" dedi. Grubun kadınlara yönelik desteği bununla da sınırlı değil. Adana'da pandemi nedeniyle üretime ara veren bir tekstil atölyesini satın alan firma, bu işletmede 25 ila 50 arasında kadına istihdam sağlayacak.

BAMBU YETİŞTİRMEK İÇİN ARAZİ BAKIYOR

Şu sıralar Türkiye'de bambu tarımı yapmak için arazi baktıklarını anlatan Baylan şunları kaydetti: "Türkiye'nin coğrafi konumu ve aldığı yağış miktarı bambu üretimine son derece uygun. Dekorasyondan, mobilyaya, inşaattan, gıdaya ve tekstile kadar çok çeşitli alanlarda kullanımı olan bu bitkinin üretimi için Akyaka'da arsa bakmaya gittim. Amacımız şu anda ağırlıklı olarak Çin'de yetiştirilen bu ürünü Türkiye'de üretip dünyaya satmak." Türkiye'nin son yıllarda önemli bir tedarik pazarı haline geldiğine dikkat çeken Baylan, "Biz Türkiye'de fırsat gördüğümüz tüm sektörlere bakıyoruz. Çünkü Avrupa'ya ve daha birçok ülkeye lojistik olarak avantajlı konumda yer alan Türkiye, Çin ve diğer ülkelere göre daha avantajlı" diye konuştu.

MİKRO KREDİYLE KADINLARA DESTEK

Mikro kredi desteğiyle dünyada 5 milyon kadına istihdam ve iş kurma fırsatı yaratan Hand in Hand Vakfı'nın Türkiye şubesini açmaya hazırlanan Grup, yıllık 2 milyon dolar olan kredi bütçesinin bir bölümünü Türk kadınlarına tahsis etmeyi planlıyor. Reyhan Baylan, şunları kaydetti: "Hand in Hand Derneği'yle kendi işini kurmak isteyip sermayesi olmayan kadınlara kredi verip, kalkınmalarına el ele destek olacağız."