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Ekonomi

Türkiye'yi radara aldılar! Yatırım yağacak

Türkiye, İsviçreli yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Philippe Brandt, İsviçreli şirketlerin Türkiye'yi daha fazla radarında tuttuğunu belirterek önümüzdeki dönemde yeni yatırımların olacağını açıkladı.

18 Eylül 2024 Çarşamba 08:37 - Güncelleme:
Türkiye'yi radara aldılar! Yatırım yağacak
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Türkiye'de 1000 İsviçreli şirket faaliyet gösteriyor. İsviçreli şirketlerin Türkiye'yi daha fazla radarına aldığını belirten İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Philippe Brandt, "Daha fazla yatırımlar olacak. Ankara'daki mevkidaşımla ticaret hacmini artırmak için birlikte çalışıyoruz" dedi.

İstanbul'da İsviçre Başkonsolosluğu'nda 'İsviçre Günleri 2024' etkinliği nedeniyle basınla bir araya gelen Brandt, Türkiye Yatırım Ofisi ile koordineli şekilde sürekli birlikte çalıştıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de görüştüklerini ve işbirliklerini güçlendireceklerini ifade eden Brandt, önümüzdeki dönemde yatırımların artacağı sektörlerin ağırlıklı olarak yiyecek-içecek ve e-ticaret olacağını söyledi.

GENÇLERE KARİYER

İsviçre Günleri İstanbul 2024'ün açılışı, 20 Eylül sabahı 18'inci İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu'yla başlayacak ve açılış konuşmalarını Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ile İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Guillaume Scheurer yapacak.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Philippe Brandt

Philippe Brandt düzenlesek etkinliklerle özellikle KOBİ'ler alanında işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi. Brandt, "İsviçre Günleri, İsviçre'nin Türkiye'deki görünürlüğünü artırmayı, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi ve gençlerin geleceklerini şekillendirmelerine destek olmayı amaçlıyor. Onlara, Türkiye'deki İsviçre şirketleriyle bağlantı kurabilecekleri ve kariyer planlamaları konusunda İsviçre ve Türkiye'den uzmanlardan tavsiyeler alabilecekleri bir platform sunmak istiyoruz" dedi.

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