Pakistan Özelleştirme Bakanı ve Özelleştirme Komisyonu Başkanı Muhammad Ali başkanlığındaki heyet, elektrik dağıtım sektörünün serbestleştirilmesi ve özelleştirme süreçlerinde Türkiye'nin köklü bilgi birikimi ile tecrübelerinden faydalanmak amacıyla EPDK'yı ziyaret etti. Heyette Pakistan Özelleştirme Bakanlığı, Özelleştirme Komisyonu ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği temsilcileri yer aldı. Burada gerçekleştirilen toplantıda konuşan EPDK Başrol modelkanı Mustafa Yılmaz, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarının enerji alanında somut iş birliklerine dönüştüğünü vurguladı. Yılmaz, rekabetçi ve sürdürülebilir bir elektrik piyasası için özelleştirmenin tek başına yeterli olmadığını, kalıcı başarının ancak reform sonrasında sisteme entegre edilecek kalite, verimlilik ve kayıp-kaçak odaklı teşvik edici tarife mekanizmalarıyla sağlanabileceğini ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bakan Ali, Türkiye'nin ileri seviyedeki elektrik piyasası yapısının kendi reform ve özelleştirme süreçleri için değerli bir model sunduğunu belirtti. Yakın dönemde ülkelerinin elektrik piyasasında reformlar ve özelleştirme hamlelerine hız vereceğini ifade eden Ali, EPDK'dan edinilen kurumsal ve teknik deneyimlerin kendi dağıtım şirketlerinin özelleştirme sürecindeki finansal ve operasyonel kararlara doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, iş birliğinin sürmesinden memnuniyet duyacağını dile getirdi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise, Pakistan için her zaman EPDK'nın enerji piyasası reformlarına ilişkin tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKİYE, PAKİSTAN'IN ELEKTRİK ÖZELLEŞTİRMESİNE DESTEK VERECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın elektrik dağıtımının özelleştirilmesi için kamu ve özel Türk şirketleri önemli görevler üstlenmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi ve şirketleri buluşturan bir toplantıya katıldı.

Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammed Ali ve Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Leghari ile bir araya geldi.

İki ülke arasında elektrik enterkonneksiyon alanında yeni işbirliği zemini oluşturmayı hedefleyen TEDAŞ-PPMC İş Birliği Protokolü, TEİAŞ-ISMO Mutabakat Zaptı ve EPİAŞ-ISMO Mutabakat Zaptı imzalandı.

Anlaşmalara refakat eden Bakan Bayraktar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin enerji sektöründeki tecrübesini Pakistan'la paylaşacağını belirterek, "Elektrik sektörünün özelleştirilmesi kapsamında üstlendiğiniz bu çok önemli ve hassas süreçte deneyimlerimizi sonuna kadar paylaşacağız ve sizlere yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın elektrik piyasasındaki reform sürecine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını, Türkiye'nin son 23 yılda altyapısını 3 kat büyüterek büyük dönüşüm sürecine girdiğini ve bu tecrübesini kendileriyle paylaştıklarını vurguladı.

Bayraktar, ortak çalışma alanlarını daha da ileriye taşımak amacıyla iki ülke arasında yeni yatırım, ortaklık ve işbirliği fırsatları oluşturmak için çalışmaların tam koordinasyon içinde devam edeceğini ifade etti.

- "ÖZELLEŞTİRME BAŞARISININ BENZERİNİ PAKİSTAN'DA GÖRMEYİ İSTERİM"

Atılan imzaların her iki ülke için de hayırlı olmasını dileyen Bakan Bayraktar, "Bu mutabakatların ülkelerimiz arasındaki teknik ve kurumsal bağları en üst seviyeye çıkararak bölgesel enerji arz güvenliğinin tahkim edilmesinde çok güçlü birer yapı taşı oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye bu alanda başarılı bir özelleştirme süreci geçirdi. Özelleştirme sürecine tamamen inanan biri olarak, bu başarının bir benzerini Pakistan'da da görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, anlaşmalara dair sosyal medya paylaşımında ise şunları kaydetti:

"TEDAŞ ile PPMC şirketi arasında dağıtım şirketlerinin izleme ve operasyonel fonksiyonlarının güçlendirilmesini ve VR tabanlı eğitim merkezleri kurulmasını öngören, TEİAŞ ile ISMO şirketi arasında elektrik iletim sistemi işletimi, kapasite geliştirme ve teknolojik altyapı alanlarında ortak çalışmalar yapılmasını amaçlayan, EPİAŞ ile ISMO şirketi arasında ise elektrik piyasalarının tasarımı, kurumsal kapasitenin artırılması ve süreçlerin dijitalleştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imza altına alındı."