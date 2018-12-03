Türkiye’yi üretim ve Ar-Ge üssü yaptı

2007 yılında Eskişehir’de Doruk Ev Gereçleri’ni satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan İtalyan beyaz eşya markası ‘Candy Hoover Group’, Türkiye’de hedeflerini yükseltti. Candy Hoover Group, 3 fabrikası ve 2 Ar-Ge merkezi ile 1.200 kişiyi istihdam ettiği Türkiye’yi Avrupa’daki üretim ve Ar-Ge üssü yaptı. Türkiye’de, üst seviye teknoloji ve yapay zekaya sahip ürünlerini üreten Candy Hoover Group, son 5 yılda Türkiye’deki pişirici cihazlar ve kurutma makinesi fabrikalarına toplamda 35 milyon Euro üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu hafta Patron Katı’nda Candy Group Türkiye CEO’su Servet Akkaynak’ı konuk ettik…

Türkiye’deki üretim, yatırım ve hedefleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz

Grubun Çin’den sonra ikinci en büyük üretimi Türkiye’de yapılıyor. Türkiye’de Eskişehir’de yer alan 3 üretim tesisimizle 1200 kişiyi istihdam ediyoruz ve Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz. 2017’de 188 milyon dolar ihracat yaptık. 2018 sonunda da 243 milyon dolar ihracat yapmayı ve yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz. Candy Hoover Türkiye olarak 1 milyar TL’yi aşan ihracat ciromuzla sektörümüzün en büyük ihracat firmalarından biriyiz. Türkiye’de üretim, yatırım ve ihracata devam edeceğiz.

Türkiye’de diğer üretim tesislerinizden farklı olarak ne üretiyorsunuz?

Beyaz eşya sektörünü yapay zekayla buluşturan ürünleri Türkiye’de üretiyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağı. İFA Fuarı’nda da bu ürünlerimizi sergiledik ve ilgi odağı olduk. Eskişehir fabrikamızda kullanıcının sesini tanıyan, alışkanlıklarını öğrenen ve uzaktan kontrol sağlayan yapay zekaya sahip bulaşık makineleri, yiyeceklerin bozulmadan ilk günkü tazeliğiyle tüketilmeye hazır şekilde muhafaza edilmesini sağlayan KeepHeat teknolojili fırın, tek dokunuşta en uygun pişirme fonksiyonuna ve uzaktan izlenebilir özelliğine sahip Vision Ankastre fırın gibi ürünlerimizi üretiyoruz.

Yatırımlar sürecek mi?

Candy Hoover Group olarak Çin, Rusya, İtalya ve Türkiye’de üretim tesislerimiz var, bunun yanında farklı ülkelerde de endüstriyel ortaklıklarımız bulunuyor. En büyük üretim tesisimiz Çin’de. Candy Hoover Türkiye olarak sektörümüzün en büyük üretim ihracat firmalarından biriyiz. Türkiye’deki yatırımlarım sürecek.

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