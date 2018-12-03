Türkiye’yi üretim ve Ar-Ge üssü yaptı
Ev aletleri üretiminde dünyanın en büyük markaları arasında yer alan ‘Candy Hoover Group’ Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor. Eskişehir’de, 3 fabrika ve 2 Ar-Ge merkezi bulunan marka Avrupa pazarını Türkiye’den yönetiyor.
- KAAN ZENGİNLİ
2007 yılında Eskişehir’de Doruk Ev Gereçleri’ni satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan İtalyan beyaz eşya markası ‘Candy Hoover Group’, Türkiye’de hedeflerini yükseltti. Candy Hoover Group, 3 fabrikası ve 2 Ar-Ge merkezi ile 1.200 kişiyi istihdam ettiği Türkiye’yi Avrupa’daki üretim ve Ar-Ge üssü yaptı. Türkiye’de, üst seviye teknoloji ve yapay zekaya sahip ürünlerini üreten Candy Hoover Group, son 5 yılda Türkiye’deki pişirici cihazlar ve kurutma makinesi fabrikalarına toplamda 35 milyon Euro üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu hafta Patron Katı’nda Candy Group Türkiye CEO’su Servet Akkaynak’ı konuk ettik…
Türkiye’deki üretim, yatırım ve hedefleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz
Grubun Çin’den sonra ikinci en büyük üretimi Türkiye’de yapılıyor. Türkiye’de Eskişehir’de yer alan 3 üretim tesisimizle 1200 kişiyi istihdam ediyoruz ve Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz. 2017’de 188 milyon dolar ihracat yaptık. 2018 sonunda da 243 milyon dolar ihracat yapmayı ve yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz. Candy Hoover Türkiye olarak 1 milyar TL’yi aşan ihracat ciromuzla sektörümüzün en büyük ihracat firmalarından biriyiz. Türkiye’de üretim, yatırım ve ihracata devam edeceğiz.
Türkiye’de diğer üretim tesislerinizden farklı olarak ne üretiyorsunuz?
Beyaz eşya sektörünü yapay zekayla buluşturan ürünleri Türkiye’de üretiyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağı. İFA Fuarı’nda da bu ürünlerimizi sergiledik ve ilgi odağı olduk. Eskişehir fabrikamızda kullanıcının sesini tanıyan, alışkanlıklarını öğrenen ve uzaktan kontrol sağlayan yapay zekaya sahip bulaşık makineleri, yiyeceklerin bozulmadan ilk günkü tazeliğiyle tüketilmeye hazır şekilde muhafaza edilmesini sağlayan KeepHeat teknolojili fırın, tek dokunuşta en uygun pişirme fonksiyonuna ve uzaktan izlenebilir özelliğine sahip Vision Ankastre fırın gibi ürünlerimizi üretiyoruz.
Yatırımlar sürecek mi?
Candy Hoover Group olarak Çin, Rusya, İtalya ve Türkiye’de üretim tesislerimiz var, bunun yanında farklı ülkelerde de endüstriyel ortaklıklarımız bulunuyor. En büyük üretim tesisimiz Çin’de. Candy Hoover Türkiye olarak sektörümüzün en büyük üretim ihracat firmalarından biriyiz. Türkiye’deki yatırımlarım sürecek.
STRATEJİK BİRLEŞME
Yakın zamanda Çinli Haier Group ile bir birleşme süreci yaşadınız, bunun Türkiye’deki üretime nasıl bir etkisi olacak?
2019 yılı başında başlayacak olan sürecin, Haier ve Candy Hoover Group arasında başarılı bir stratejik iş birliğinin başlangıcını oluşturduğuna inanıyoruz. Bu birleşme yalnızca akıllı ev aletleri pazarının potansiyelini açığa çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda müşteri deneyimini iyileştirmek için sektörü gelişmeye teşvik edecek. ‘Eko-marka’ stratejimizle mükemmel uyum sağlayan Candy Hoover Group ile IoT çağında, Ar-Ge gücümüzün avantajını kullanacağız. Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olan Haier Group ile birleşmek hem Candy Hoover Group adına hem de Türkiye faaliyetleri özelinde hepimize yeni fırsatlar doğuracaktır. Avrupa pazarları için Türkiye’nin önemi göz ardı edilemez. Haier Group’un Avrupa ve diğer global pazarlardaki büyüme hedefleri gereği Türkiye’ye önem vereceğini düşünüyoruz. Bu birleşmeyi tüm çalışanlarımız ve pazardaki konumumuz için çok büyük bir fırsat olarak görüyoruz.
GENÇ MÜHENDİSLER GELİŞİME ÇOK AÇIK
Türkiye’de ciddi üretim ve Ar-Ge yatırımlarınız var, ülkemizdeki genç mühendisler hakkında neler düşünüyorsunuz?
Yakın zamanda Fortune Global 500 listesinde yer alan, dünyanın en büyük 5 beyaz eşya şirketinden biri olan Çinli Qingdao Haier ile güçlerimizi birleştirdik. Bu güç birliği ile Türkiye’ye ve Türkiye’nin genç potansiyeline daha da odaklanmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki mühendislerin gerek eğitim altyapısı gerekse pratik kabiliyetleriyle öğrenmeye ve gelişime açık güçlü bir potansiyel barındırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
AR-GE’YE 25 MİLYON EURO YATIRIM
Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı iki Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Ar-Ge yatırımlarımız 25 milyon Euro’yu buldu. Türkiye’de Endüstri 4.0 prensiplerine uygun üretim gerçekleştiriyoruz.
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