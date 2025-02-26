Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivlev, başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.



Görüşme sonrası iki ülke arasında enerji, sağlık, deniz taşımacılığı, iletişim, petrol ve ticaret alanında mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde iki bakan da hazır bulundu.



Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, düzenlenen basın toplantısında, "Rusya ile ilişkilerimiz her alanda iyi ve uzun bir geçmişe dayanıyor. Deniz taşımacılığı, sağlık, petrol ve diğer birçok alanda Rus tarafıyla mutabakat zaptı imzaladık." dedi.



Hüseyin, ‏Rusya ile müzakerelerin sonuçlarının yakında somut olarak ortaya çıkacağını söyledi.

Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinin Irak'ta yatırım yaptığını ve bu alanda 19 milyar dolarlık bir yatırımın bulunduğunu kaydeden Irak Dışişleri Bakanı, Kut, Basra ve Nasıriye gibi çeşitli bölgelerde Rus petrol şirketlerinin çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.

Hüseyin ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) de Rus şirketlerinin faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin bir kısmı IKBY'deki petrolün Türkiye'ye ihraç edilmesi konusuyla ilgiliydi." dedi.

Rus Bakan Tsivlev de Irak ile ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.



Tsivlev, "Her alanda büyük ilgi gördük ve ortak çalışmalarından dolayı Irak'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

