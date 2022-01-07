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Ekonomi

Türkler ABD'ye çıkarma yaptı! Bu bir ilk

Togg'un damga vurduğu ABD'deki Tüketici Elektroniği Fuarı'na ilk defa Türk firmalar da katıldı. Fuarda girişimci Türk şirketleri de, dünyayı Türkiye'nin teknolojisi ile buluşturmak için önemli bir adım attı. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde 28 firma Las Vegas'ta ürünlerini sergiledi.

TRT Haber7 Ocak 2022 Cuma 09:49 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 09:49
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159 ülkeden 2 bin 100'den fazla teknoloji şirketi katıldı. Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de teknoloji dünyasının son yenilikleri tanıtıldı.

Fuarda girişimci Türk şirketleri de, dünyayı Türkiye'nin teknolojisi ile buluşturmak için önemli bir adım attı.

FUARDA BİRÇOK TÜRK ÜRÜNÜ DE SERGİLENDİ

Fuara, gövde gösteri yapan Togg'un yanısıra, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde 28 Türk firması da katıldı. Türkiye, fuarda sağlıktan eğitime birçok ürünle temsil ediliyor.

Türk startupları ilk defa Las Vegas'ta ürünlerini sergilemek için hazırlanan özel bir bölümde ziyaretçilerini ağırladı.

"HEDEF 2023'E KADAR DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARI AŞAN 10 FİRMA ÇIKARMAK"

TRT Haber'e konuşan İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden biri 2023 yılına kadar Türkiye'den 10 tane unicorn start up çıkması yani 1 milyar dolardan fazla değere sahip firma çıkması. Bunun için hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Biz İstanbul Kalkınma Ajansı olarak start up'larımızın dünyayla iletişimini sağlamaya çalışıyoruz. Onların uluslararası pazara açılmalarını sağlamayı hedefliyoruz."

Fuara katılan firmalar ilk günden itibaren önemli bağlantılar kurmayı başardı.

Fuara önümüzdeki yıllarda daha çok Türk firmasının katılması hedefleniyor.

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