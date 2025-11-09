''Türkler İHA'larla ilerliyor'' endişesi: Türkiye için her şeyi yapmaya hazırlar

"Türkler İHA'larla ilerliyor" yorumunda bulunan Yunan basını, Türkiye savunma sanayisinin Ankara'nın diplomatik nüfuzunu önemli ölçüde güçlendirdiğini yazdı.

Savunma alanında ülkelerle yapılan işbirliğinin Türkiye'nin kendisini küresel bir güç haline getirecek bir plan doğrultusunda hareket ettiğini doğruladığı dile getirildi. Haberde, "Kendi sistemlerini üreterek savunmada öz yeterlilik sağlamayı hedefleyen Türkiye'nin dış pazarlara bağımlılığını azaltmayı hedeflediği aşikar" denildi.

Birçok Avrupa ülkesinin AB'nin yeni savunma finansmanı aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'ne (SAFE) Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda istekli olduğu kaydedildi. Haberde Türkiye'nin yakın zamanda Eurofighter satın alması ve ikili düzeyde varılan anlaşmalarına atıfta bulunuldu.

"TÜRKİYE BÜYÜK GÜÇ"

Savunma alanında ortaya konulan verilen Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu doğruladığı ifade edildi. Türkiye'nin küresel silah ihracat pazarındaki konumuna dikkat çekildi.

Türk savunma sanayisinin sürekli güçlenme ve gelişme sürecinde olduğunun altını çizen Yunan basını, "Endişe verici olan, Ankara'nın sınır tanımayan bir şekilde hareket etmesi. Aynı derecede endişe verici olan ise, Avrupalı ortaklarımızın Türkiye'yi AB güvenlik mimarisinin bir parçası olarak görmesi ve bunu başarmak için her şeyi yapmaya hazır olması. Ankara'nın Avrupalıların zaaflarını fark ettiği ve bu boşlukları doldurmaya hazır olduğunu ilan ettiği aşikar. Aynı zamanda, uluslararası sistemin, siyasi ve savunma sisteminin değiştiği ve güç dağılımının yeniden yapıldığı da aşikar ve Türkiye varlığını ilan ediyor" ifadelerini kullandı.