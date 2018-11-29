Türkler zirvede

Garanti Bankası’nın hakim ortağı İspanyol bankası Bancı Bilbao Vizcaya Argentaria’da (BBVA) CEO’su Onur Genç oldu. Böylece Coca Cola, BP, Unilever gibi dev şirketleri yöneten Türkler arasına Genç de eklendi. Atamayla ilgili BBVA’dan yapılan açıklamada, BBVA’da 31 Aralık’ta yapılacak üst düzey yönetim kadrosu değişikliği kapsamında başkan olarak atanan Carlos Torres’ten boşalacak CEO görevine Türk bankacı Onur Genç’in getirildiği açıklandı. Trabzon doğumlu 44 yaşındaki Genç, BBVA’nın Garanti Bankasını bünyesine katmasından sonra 2015’te Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcılığına terfi etmişti. Genç, 2017 yılında ABD’de faaliyet gösteren BBVA Compass’ın CEO’su olarak atanmıştı.

HEYECAN DUYDUM

Genç, BBVA İletişim Ofisi tarafından yayımlanan röportajında, BBVA’nın CEO’su olarak atanmasının kendisi için de bir sürpriz olduğunu söyledi. “Gerek bireysel, gerekse uluslararası tecrübesinin, BBVA grubunun sahip olduğu küreselleşmenin doğal gerçeğinin bir yansıması” olduğunu düşündüğünü kaydeden Genç, “BBVA’nın geçiş sürecinin bir parçası olmaktan çok büyük heyecan duyuyorum. Yeni görevimde bankaya hizmet etmek benim için bir onur” ifadesini kullandı.

Türk yöneticiler çalışkanlıkları ve başarılarıyla dünya şirketlerinin en önemli yönetim kadrolarında bir bir yer almaya başladı. Muhtar Kent dünyanın içecek devi Coca Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütürken, Serpil Timuray da global iletişim şirketi Vodafone’un birçok ülkesinin kendisine bağlı olduğu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı olarak görev yapıyor. Öte yandan Tufan Erginbilgiç de en önemli enerji şirketlerinin başında gelen BP’de Küresel Rafinaj ve Pazarlama’nın CEO’su görevini yürütüyor.Boğaziçi Üniversitesi en çok global lider yetiştiren üniversite olarak öne çıkıyor.

Aynı zamanda her 5 global Türk liderden biri Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun. Yüzde 16.7’si, ODTÜ mezunu. Global liderlerin mezun olduğu okullar arasındaysa Columbia, Princeton, Cornell, Harvard, California Berkeley yer alıyor.