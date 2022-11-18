Türkleri ülkesine davet etti: Birçok fırsat görüyoruz

Dominik Cumhuriyeti Yatırım ve İhracat Ajansı Direktörü Biviana Riveiro, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında son 5 yılda hızla büyüyen ticaret hacminin bu yıl 400 milyon dolara yaklaşacağını söyledi.

Yatırımcılarla bir araya gelmek için Türkiye'yi ziyaret eden Riveiro, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretinin ana gündem maddesinin Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkileri artırmak olduğunu belirten Riveiro, bu kapsamda İstanbul, Ankara ve Bursa'yı ziyaret ettiklerini, buralardaki ticaret odaları yetkilileriyle bir araya geldiklerini anlattı.

Riveiro, Dominik Cumhuriyeti ekonomisinin son 50 yılda yakaladığı büyüme ve gelişmeye işaret ederek "Ekonomimizin farklı sektörlerinde birçok potansiyel görüyoruz. Gelen turistlerimiz, yatırımlarımız ve ayrıca Dominik ekonomisinin ana sektörleri açısından (bakıldığında) salgından tamamen kurtulduk. Dolayısıyla ülkeniz ve Dominik Cumhuriyeti ile birçok fırsat görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2013'te Santo Domingo'da, Dominik'in ise 2019'da Ankara'da büyükelçiliğini açtığını anımsatan Riveiro, "Bu, son 5 yılda ikili ticaretimizi çok artırdı. Bence daha da çok potansiyelimiz var. Örneğin 2017'de Türkiye'nin (Dominik'e ihracatı) sadece 70 milyon dolardı ancak bu yıl ticaret hacmimiz 400 milyona yaklaşacak. Yani büyüme çok büyük. Ekonomimizin birçok sektöründe çok fazla potansiyel görüyoruz." diye konuştu.

Riveiro, Dominik'in Karayipler'de küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen Türkiye'nin bölgedeki en büyük 5. ticaret ortağı olduğunun altını çizdi.

Türk iş insanlarının Dominik'teki yatırımlarına da değinen Riveiro, "Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne çok fazla yatırım alıyoruz. Harika bir film sektörümüz var. Bildiğiniz gibi Survivor, 5 yılı aşkın bir süredir Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Gıda sektörü, balık üretimi, inşaat, emlak ve turizm gibi alanlarda (Türk yatırımlarını) Dominik Cumhuriyeti'nde görebilirsiniz." diye konuştu.

Riveiro, Türkiye ile ülkesi arasında serbest ticaret anlaşması olmadığını ancak Ankara ile Santo Domingo arasında yatırımların korunmasına yönelik bir anlaşmanın imzalanması için görüşmelerin devam ettiğini bildirerek, şunları söyledi:

"(Türkiye ile Dominik arasında) Başta serbest ticaret bölgeleri olmak üzere turizmde, gayrimenkulde, teknoloji sektöründe çok fazla potansiyel olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ziyaretimizin bir parçası da Dominik Cumhuriyeti'ndeki Türk yatırımcıları motive etmeye devam etmek. Ama önemli olan şu ki, Türk yatırımcıların bir sektörle başladıklarını ve daha sonra diğer sektörleri keşfettiklerini fark ettik. Enerji bunlardan biri, emlak da bir diğeri." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin doğal güzelliklerine ve turizm potansiyeline de değinen Riveiro, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Turizm Örgütü, Dominik Cumhuriyeti'ni, Kovid-19 salgınını tamamen atlatan ilk ülke olarak tanıdı. Ayrıca bu yıl 2019'daki ziyaretçi sayısına ulaştık ama bu sayıyı artırmak istiyoruz. Hava yollarını Dominik'e doğrudan uçuşlar yapması için motive etmek istiyoruz. Bu konu için elçiliğimiz aracılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok daha fazla doğrudan uçuş olursa, kesinlikle Dominik'e akın eden turist sayısı büyük oranda artacaktır. Çok sayıda Dominiklinin Türkiye'yi ziyaret etmeye ilgisi var."