Türkleri ülkesine davet etti: Gidenlerin yerini doldurun

Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önde gelen markalarının Rusya pazarından çekilmesi Türk şirketleri için yeni fırsatlar doğurdu. Rusya'daki yatırım fırsatlarını anlatmak için Türkiye'ye gelen Moskova Vali Yardımcısı Ekaterina Zinovyeva, iş dünyasının önde gelen dernek ve holdinglerin üst düzey yöneticileriyle buluştu. Ekaterina Zinovyeva, temasları hakkında Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu:

POTANSİYELİMİZ YÜKSEK

İstanbul'a yaptığımız iş ziyaretimiz, tüm Türk işletmeleri için bir işarettir. Rusya'nın ana sanayi bölgesi olarak tüm Türk şirketleriyle diyaloğa açığız. Bölgemizde yatırımlar konusunda Türk holdinglerinin yönetileriyle bir araya geldik. Ancak kendimizi büyük işletmelerle sınırlamak istemiyoruz, kapımız Türk KOBİ'lerine de açık. Rusya'da yeni iş alanları açılıyor ve Türk şirketlerinin bunları değerlendirmesini istiyoruz. Türkiye ile Rusya arasında ticari bağlar gelişiyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 60 milyar dolara ulaşabilir. Biz de buna katkı yapmaya hazırız. Türk ortaklarla birlikte mal tedarikini nasıl kolaylaştıracağımızı ve lojistiği basitleştireceğimizi görüşmek bizim için önemli. Rusya'nın ana lojistik merkezi olarak bu konuda diyaloğa hazırız.

TİCARET YÜZDE 70 ARTTI

2022'nin ilk yarısında Moskova Bölgesi ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 70 artarak 386 milyon dolardan 654 milyon dolara yükseldi ve benzeri görülmemiş rekorlar kırdı. 2022 yılının 2. çeyreğinde dış ticaret hacmimiz yüzde 40 artışla 240 milyon dolardan 340 milyon dolara yükseldi. Moskova bölgesinde yaklaşık 10 büyük şirket bulunuyor. Aralarında Türkiye'deki en büyük holdingleri olan Anadolu Grubu ve Eczacıbaşı, çeşitli dış etkenlere rağmen faaliyet gösteriyor. Son birkaç yılda küresel ekonomi keskin bir şekilde bozuldu. Önce pandemi, ardından da Rusya'ya yaptırımlar... Ancak Türk girişimciler her zaman ticaretin yolunu bulacaktır. Bölgemizdeki Türk işletmelerini desteklemekten mutluluk duyuyoruz.

7 YIL VADELİ KAYNAK

Moskova Bölgesi'nde, Rusya'nın en gelişmiş yatırım altyapısı var. 63 sanayi parkı ve 5 özel ekonomik bölgemiz bulunuyor. Sadece bölgelerde 15 milyar avrodan fazla yatırım yapan 1.000'den fazla yatırımcı bulunuyor. İşletmeler için çeşitli destek ve vergi indirimleri mevcut. Bu yıl KOBİ'lere 'Sanayi Oipotek'i adı altında yeni bir destek açıkladık. Bu, özellikle genç girişimciler için etkili olan, endüstriyel projelere hızlı bir şekilde başlamayı sağlayan bir destek. Hükümet tarafından sübvanse edilen destek ile işletmelere 7 yıl vadeli yüzde 5 faizle 8,5 miyon dolara kadar kredi sağlanıyor. Bu sürenin sonunda, endüstriyel tesis borçlunun mülkiyetine geçiyor. Başlangıçta bu programı Rus girişimciler için tasarladık, ancak bugün aynı şartlarda Türk yatırımcılara da sunmaya hazırız. Girişimcilere bir telefon veya mesaj kadar uzaktayız. Her zaman yakındayız, hep en iyisini vermeye çalışıyoruz. Türk dostlarımızdan ilginç projeler bekliyoruz.

GİDENLERİN YERİNİ DOLDURUN

Yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan ayrılma kararı verenlerin sayısı çok fazla değil. Gerçekten yatırımlarını kapatmak istemediler, ancak benzeri görülmemiş bir baskı ile karşılaştılar. Bazı uluslararası marka ve şirketlerin Rusya'dan ayrılması Türk iş dünyası için eşsiz bir fırsat penceresi sunuyor.

'Demir sıcakken dövülür.' Bu nedenle Moskova'da boş mağaza ve yerleri doldurmak, tüketicilere yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatlarla sunarak gerekiyor. Bu yıl içinde de Flo, Rusya'daki tüm Reebok mağazalarını satın aldı. Krasnogorsk, Khimki, İstra, Odintsovo, Reutov, Puşkino, Mıtisşi şehirlerinde mağazalar açtı.

TEKNOLOJİK EGEMENLİK YOLUNDA İLERLİYORSUNUZ

Ekaterina Zinovyeva, Türkiye'nin ekonomik açıdan çok önemli işler başardığını söyledi. Zinovyeva, "Mevcut hükümetin Türk işletmelerini dünyada rekabet edebilir hale getirmek için çok çalıştığı ortada. Türkiye'nin teknolojik egemenlik yolunda ilerlediğini fark etmemek mümkün değil. Ülkemiz de aynı hedeflere sahip. Dost ülkelerimizle ilişkilerimize ağırlık vererek ithal ikameciliği geliştirmeye çalışıyoruz. Türk teknolojileri bölgemizde yeni Rus-Türk ortak girişimlerinin temelini oluşturabilir. Rus hammaddelerinin ve enerji kaynaklarının mevcudiyeti, nihai ürünlerin Rusya'dan ithal edilmesini, Türkiye'de üretmekten daha ucuza getirebilir" dedi.