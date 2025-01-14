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Ekonomi

Türkleri ülkesine davet etti: Türkiye bizim için önemli bir ortak

Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Türk vatandaşlarını ülkesini ziyaret etmeye etti. Fajond, 'Türkiye, Slovenya için son derece önemli bir ortak.' dedi.

AA14 Ocak 2025 Salı 16:16 - Güncelleme:
Türkleri ülkesine davet etti: Türkiye bizim için önemli bir ortak
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Fajon, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu'na katıldı.

Forumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Slovenya Spirit Kamu Ajansı Direktörü Rok Capl ve DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Adnan Sezgin de yer aldı.

Burada konuşan Fajon, Slovenya olarak Türkiye ile mükemmel düzeydeki işbirliğini daha da güçlendirmek için sabırsızlandıklarını belirterek "İki ülke 2011'de stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Türkiye, Slovenya için son derece önemli bir ortak." diye konuştu.

Fajon, geçen yıl Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Slovenya'yı ziyaret ettiğini ve gelecek 3 yılki işbirliği için bir eylem planı imzaladıklarını hatırlatarak iki ülke olarak çok önemli ve olumlu adımlar attıklarını kaydetti.

TÜRKLERİ ÜLKESİNE DAVET ETTİ

Slovenya'da iki önemli Türk şirketinin 2 önemli altyapı projesini yürüttüğünü aktaran Fajon, yakında iki ülkeye de fayda sağlayacak sosyal bir anlaşma ve üçüncü piyasalarda işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalamayı planladıklarını ifade etti.

Fajon, Türkiye'deki temaslarında iki ülkeyi yatırım ve iş alanında yakınlaştıracak konuları da ele aldıklarını dile getirerek Türk vatandaşlarını ülkesini ziyaret etmeye davet etti.

Beraberindeki heyette Slovenyalı birçok şirketin bulunduğunu ve bunun Kasım 2024'ten bu yana ikinci ziyaret olduğunu kaydeden Fajon, bugün Karma Ekonomik Komisyonun 9. Protokolü'nü imzaladıklarını belirtti.

Fajon, Ticaret Odaları arasındaki iyi diyaloğu geliştirmeye devam edeceklerini söyleyerek bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Bakan Fajon, iki ülkenin gelecekte birlikte çalışmak için yüksek potansiyele sahip olduğunu da kaydetti.

  • Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon
  • Bakan Fajon
  • slovenya

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