ABD'ye doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeyi, yeni iş bağlantıları kurmayı ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen ABD federal hükümet programı "SelectUSA"nın 2026 yılı Roadshow toplantıları, İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara'daki "SelectUSA Roadshow" etkinliği kapsamında, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı işbirliğiyle Iowa, Mississippi, Ohio, Pensilvanya, South Carolina, Virginia ve West Virginia eyalet temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde Türk yatırımcılarla bir araya geldi.

Shale Crescent USA Başkanı Nathan Lord, AA muhabirine, ABD'nin Ohio, Pensilvanya ve West Virginia eyaletlerini kapsayan kaya gazı havzasının sunduğu düşük maliyetli enerji avantajını öne çıkararak bölgeye sanayi yatırımı çekmeyi hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir ekonomik kalkınma kuruluşu olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Lord, ağır sanayide enerji maliyetlerinin belirleyici unsur olduğuna dikkati çekti.

Özellikle kauçuk, cam, otomotiv, çelik ve petrokimya gibi sektörlerde yatırımcılara sürekli ve düşük maliyetli enerji sunduklarını ifade eden Lord, bölgenin bu yönüyle uluslararası yatırımcılar için güçlü bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

Bölgenin doğal gaz potansiyeline değinen Lord, Ohio, West Virginia ve Pensilvanya eyaletlerinin üretim kapasitesine işaret ederek, bu arzın küresel ölçekte önemli bir büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

Lord, bölgenin yatırımcılara sunduğu avantajlara ilişkin şunları kaydetti:

"Ohio, West Virginia ve Pensilvanya eyaletleri kendi başlarına bir ülke olsaydı, ABD'nin geri kalanı ve Rusya'nın ardından dünyanın üçüncü büyük doğal gaz üreticisi olurdu. Bu doğal gaz arzı dünya çapında bir büyüklüğe sahip. ABD'nin en ucuz doğal gazı ve elektriği Shale Crescent USA bölgesinde bulunuyor. Bu da enerji yoğun üretim için eşsiz bir karlılık ve arz güvenliği sağlıyor."

Kesintisiz enerji ve güçlü piyasa koşullarının yatırım kararlarında belirleyici olduğuna işaret eden Lord, şu ifadeleri kullandı:

"Burada yatırım yapan çok uluslu bir şirket yöneticisinin ifadelerini paylaşmak istiyorum. 'Dünyanın her yerinde tesisler kurdum ve her zaman şuna karar vermek zorunda kaldım, enerjinin olduğu yerde mi olacağım yoksa müşterilerin olduğu yerde mi? Çünkü bunlar hiçbir zaman aynı yerde olmaz. Bu bölge, bu kararı vermek zorunda kalmadığım ilk yer, çünkü burada ikisi de var.' Burada yatırım yapmak isteyen Türk firmaları için de aynı imkanlar mevcut. Türkiye'deki temaslarımızın ardından onlarca şirketin bölgemize yatırım yapacağına inanıyoruz."

- "AVRUPALILAR KONUŞUR, TÜRKLER YAPAR"

Shale Crescent USA Pazarlama Direktörü Greg Kozera da kaya gazı keşfinin ardından Ohio, West Virginia ve Pensilvanya'da sanayi yatırımlarının hız kazandığını belirtti.

Kozera, ucuz ve bol enerjinin sanayide yeniden canlanmayı beraberinde getirdiğini anlatarak, özellikle çelik ve petrokimya sektörlerinde üretimin arttığını söyledi.

Altyapı yatırımlarının sanayi için kritik önemde olduğunu vurgulayan Kozera, "Türkiye'de bulunduğum süre içinde şunu öğrendim. Türkiye altyapı yatırımlarını gerçekleştirme konusunda çok hızlı. ABD'de bunu yapamıyoruz. Türk şirketlere şunu öneriyoruz. Eğer yüksek enerji kullanıcısıysanız önce enerjiyi bulun, enerjiye yakın sahaları bulun. Enerji kaynağına ne kadar yakınsanız, uzun vadeli karınız o kadar yüksek olur." dedi.

"SelectUSA Roadshow" kapsamında Türkiye ve Avrupa'da temaslarda bulunduğunu dile getiren Kozera, iki bölgenin iş yapma kültürüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupalılar konuşur, Türkler yapar. Türkiye'de yatırımcılar engellenmiyor, teşvik ediliyor. İstanbul-Ankara hattında yeni sanayi bölgelerinin yükseldiğini gördüm. Avrupa'da ne oluyor biliyor musunuz? Tesisler kapanıyor. Siyasi olarak ne oluyor bilmiyorum ama gördüğüm şey şu, burada iyi şeyler oluyor. Avrupa şu anda zorlanıyor ve Türkiye'nin Avrupa'da gerçek bir liderlik pozisyonu alması için büyük fırsatı olduğuna inanıyorum."