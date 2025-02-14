Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medeni Mehdi, Türk yatırımcıların Sudan'a ilgisinin her geçen gün arttığını ve iki ülkedeki ekonomik forumlar sonrası Türk yatırımlarının daha da artmasını beklediklerini söyledi.



İstanbul'da "Afrika ile Güçlü İş Birlikleri, Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla düzenlenen 12. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'na katılan Mehdi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye ile Sudan arasındaki güçlü ilişkilerin Osmanlı dönemine dayandığını belirten Mehdi, tarihi ilişkilerin bugün de siyasi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda üst düzey katılımlı forumlarla sürdürüldüğünü ifade etti.



- "TÜRKİYE, SUDAN İÇİN KARDEŞ BİR DEVLETTİR"

Mehdi, "Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihi ve mükemmeldir, ikili ilişkiler sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Türkiye, Sudan için kardeş bir devlettir." dedi.

Sudan'da çok sayıda Türk yatırımlarının bulunduğunu aktaran Mehdi, resmi verilere göre halihazırda Sudan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.

Son forumlarda da Türk yatırımcıların Sudan'daki yatırımlarını artırmaya önem verdiklerine tanıklık ettiklerini vurgulayan Mehdi, "Bu forumda ve önceki forumlarda Türk iş adamlarının büyük ilgilerini fark ettik. Yakında da Sudan'da büyük Türk yatırımları bekliyoruz." dedi.

Sudan'daki yatırım forumuna katılmak üzere 2 hafta önce Türkiye'den bir heyeti karşıladıklarını aktaran Mehdi, söz konusu heyette yer alan Türk yatırımcıların Sudan'ın yeniden imarına katkı sunmaya istekli olduklarını anlattı.

İstanbul'da gerçekleşen bu forumun önemine işaret eden Mehdi, şöyle konuştu:

"Bu forum, hem Sudan hem de diğer Afrika ülkeleri için oldukça önemli faaliyetlerden biriydi. Çünkü Türkiye birçok alanda lider konumda bir role sahiptir. Türkiye gelişmiş bir ülkedir. Bu tür forumlarla da Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ortaklık gelişiyor. Bunun sonucunda ikili ekonomik işbirliğinin artmasıyla ticaret hacmi de artmış oluyor."

- SUDAN'DA YATIRIM FIRSATLARI VAR

Sudan'daki yatırım fırsatlarına dikkati çeken Bakan Mehdi, Türk yatırımcıların Sudan'da altyapının yanı sıra enerji, tarım, madencilik ve imalat endüstrileri gibi sektörlerden yararlanabileceğini ifade etti.

Sudan'ın özellikle de savaştan sonra yol, köprü, havalimanları ve demiryolları gibi alanlarda yatırımlara ihtiyaç duyacağını kaydeden Mehdi, ülkedeki verimli tarım alanları göz önünde bulundurulduğunda gıda güvenliğinin de yatırımcının ilgisini çeken sektörlerden biri olduğunu belirtti.

Mehdi, "Sudan'da yatırımları çeken güvenli birçok vilayet var. Sudan hükümeti de sağladığı kolaylıklarla yatırımlar için ortam oluşturuyor." dedi.

- YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN YASAL DÜZENLEMELER PLANLANIYOR

Hartum hükümetinin yabancı yatırımları artırmak için hem yurt içinde hem de yurt dışında forumlar düzenlemeyi planladığını aktaran Mehdi, yabancı yatırımcıların teşviki için bazı yasal düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi.

Sudan'ın yatırımları teşvik eden yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığını ve bu çalışmaların tamamlanmasına az kaldığını dile getiren Mehdi, söz konusu yasal düzenlemelerle daha fazla yabancı yatırımcının ülkeye geleceğini öngördüklerini ifade etti.

Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mehdi, "Bizler yatırım iklimini iyileştirmeye devam edeceğiz, bu reformlarımızla da yeni yatırımcıların ilgisini çekmeyi umut ediyoruz." dedi.

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