İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5735
  • EURO
    48,6287
  • ALTIN
    5030.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 30 Eylül'de 24 TV'de!
Ekonomi

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 30 Eylül'de 24 TV'de!

Turkcell ana sponsorluğunda, Halkbank, Takas İstanbul ve Türk Hava Yolları ve Vakıf Katılım'ın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, 30 Eylül Salı günü saat 09.30'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayınla izleyicileriyle buluşacak.

HABER MERKEZİ26 Eylül 2025 Cuma 16:05 - Güncelleme:
TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 30 Eylül'de 24 TV'de!
ABONE OL

Zirve, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleşecek.

Türkiye'de e-ticaret ile perakende sektörlerinin gelecek planları ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bu etkinlikte, kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ve sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Zirvede gerçekleşecek "Yeni Nesil E-Ticaret ve Perakende Ekosistemi" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Elif Akkaya Kuter üstlenecek.

Yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi, uluslararası e-ticaret ve global pazarlama, yapay zekâ ile dönüşen e-ticaret ve perakende deneyimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ve değişen tüketici alışkanlıkları; birbirinden değerli isimler tarafından ele alınıyor.

Katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor:

Bu zirve, Türkiye'deki e-ticaret ve perakende sektörlerinin gelecekteki gelişim yönelimlerini, yeniliklerini ve bu alanlardaki fırsatları konuşmak için önemli bir platform olacak.

Zirve, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat'ın kapanış konuşması ile son bulacak.

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi; 30 Eylül Salı günü saat 09.30'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerle!

  • türkmedya
  • e-ticaret
  • zirve
  • perakende

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.