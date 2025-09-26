TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 30 Eylül'de 24 TV'de!

Zirve, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleşecek.

Türkiye'de e-ticaret ile perakende sektörlerinin gelecek planları ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bu etkinlikte, kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ve sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Zirvede gerçekleşecek "Yeni Nesil E-Ticaret ve Perakende Ekosistemi" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Elif Akkaya Kuter üstlenecek.

Yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi, uluslararası e-ticaret ve global pazarlama, yapay zekâ ile dönüşen e-ticaret ve perakende deneyimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ve değişen tüketici alışkanlıkları; birbirinden değerli isimler tarafından ele alınıyor.

Katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor:

Bu zirve, Türkiye'deki e-ticaret ve perakende sektörlerinin gelecekteki gelişim yönelimlerini, yeniliklerini ve bu alanlardaki fırsatları konuşmak için önemli bir platform olacak.

Zirve, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat'ın kapanış konuşması ile son bulacak.

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi; 30 Eylül Salı günü saat 09.30'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerle!