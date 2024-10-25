TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi gerçekleştirildi

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Turkcell ana sponsorluğunda, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın co-sponsorluğunda düzenlendi. Zirve, 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı verildi.

Zirve, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. Türkiye'de e-ticaret ile perakende sektörlerinin gelecek planları ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı etkinlikte, kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ve sektörün tüm paydaşları bir araya geldi.

"İTALYA'DA ÇOK BÜYÜK LOJİSTİK MERKEZİ YAPTIK"

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi... Bakan Bolat: Yolumuzu kesmek isteyenlere inat ilerleyeceğiz Oturumda Türkiye'nin önde gelen iş liderleri, sektörün geleceğine dair değerlendirmelerini paylaştılar. Zirveye, KOTON CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu, PttAVM CEO & ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş, LC Waikiki E-Ticaret CEO'su Ömer Barbaros Yiş, ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sözlerine başlamadan önce TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

Orakçıoğlu, "İtalya'da herhangi bir departman stora mal satmak için ya da bir iş yeri kiralamak için gittiğiniz zaman gerçekten tüm koşulları yerine getirseniz bile o dönem randevu almak ve aynı zamanda en üst düzey bir yöneticiyle görüşmek mümkün değildi" dedi.

Orakçıoğlu, sözlerini "Ama bugün biz gururla söylüyorum İtalya'nın göbeğinde Bolonya'da tüm Avrupa'nın showroomlarını yani tüm Avrupa'daki müşterilerimize hitap edecek showroom merkezimizi açtık ve İtalyanlar bile gıptayla bakıyor öyle bir yer." şeklinde sürdürdü.

İtalya'da çok büyük lojistik merkezi yaptıklarını belirten Orakçıoğlu, "Neden fabrika kuruyorsunuz? Diye bizlere çok eleştiriler oldu. Ama onların şu anda bizim için ne kadar değerli olduğunu çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. İki tane fabrikamız var. Ve bugün üçüncüsünü özellikle yapay zekayla kurgulamış durumdayız. Yani biraz daha böyle netleştirirsem özellikle dünyada hep konuşuyoruz değişimi, yenilikleri, müşteriye dokunma şeklinin farklılaşmasını ama bugün özel üretimle özellikle ısmarlama siparişle yani kişiye özel üretimle seri üretimi birleştiren ve aynı zamanda bu algoritmalarla ilgili bunu yazılımla destekleyen üretim altyapısını da buna göre kurgulayan bir fabrika daha yapıyoruz" dedi.

"TURKCELL PASAGE İLE OYUNUN İÇERİSİNE GİRİYORUZ"

Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş, 2024 yılının ticaret sektörü için belirsizliklerle dolu bir yıl olduğunu belirtirken, "Hem ekonomik anlamda belirsizliklerle dolu hem teknolojik anlamda müthiş gelişmelerin olduğu bir yıl. Dolayısıyla bizim hayatımızın bir parçası oldu belirsizlik. Aslında bütün hem buradaki bütün paydaşlarımızın hem e-ticaret dünyasının hem de perakende dünyasının parçası oldu ve önümüzdeki dönemde de şirketlerin daha başarılı hale gelebilmesi için bu değişikliklere, bu belirsizliklere, bu paradigma değişimine çok hızlı ayak uydurmaları gereken bir dönem" dedi.

Güneş, "Turkcell birkaç şapkası olan bir şirket. Bir taraftan bir mobil operatör şapkası var. Yaklaşık 46 milyon abonenin bulunduğu. Bir taraftan bir teknoloji şirketi şapkası var. Özellikle yapay zekaya, veri ve data merkezlerine yatırım yapan, sürdürülebilirliğe yatırım yapan, siber güvenliğe yatırım yapan. Bir taraftan da e-ticaret şapkası var dijital tarafta. Turkcell Pasage ile birlikte biz bu oyunun içerisine giriyoruz daha çok" ifadelerini kullandı.

"PAZAR KAZANIMI İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR YER"

LC Waikiki E-Ticaret CEO'su Ömer Barbaros Yiş, E-Ticaret'in pazar kazanımı, pazar payı kazanımı için de çok değerli bir yer olduğunu belirterek, "Hepimiz telefonlardayız. %80 vaktimizi neredeyse telefonlarda geçiriyoruz. Ve orada çok ciddi bir müşteri kitlesi var. Ve 2024'te baktığımızda da gerçekten ben bunu çok rakamlarla da görüyorum. Evet, Parakende pazarı daralıyor mu? Daralıyor olabilir. Ama siz dijital dünyada doğru işleri yaptığınız zaman bu daralan pazarda bile kendi pazar payınızın arttığını görebiliyorsunuz" dedi.

Ömer Barbaros Yiş, "Yani hem müşterileri bu çoklu kanalda mağaza içinde de bir asistan olarak yanında tutmaları, bütün bu ürünleri görmeleri ve sizin yeni müşteriniz olma noktasında e-ticaretin önemi çok büyük. Pazar yeri dönüşümünde Burada önemli bir rolü var stratejik olarak. Sadece kendi markamız değil, diğer markalara da yer verdiğimiz ve sizin de bahsettiğiniz gibi 300 markaya ulaşan bir yer. Orada da esasında şunu amaçlıyoruz. Siz bütün ihtiyaçlarınızı moda anlamında gidermek istediğinizde bunu almışken yanında buna da ihtiyacın var. Evet belki Unicef'i de bulamadım ama diğer markalarda bulduğunuz bir ürünü alarak tek noktada rahatlıkla alışverişinizi nitelendirebilme imkanınız oluyor" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ HER MARKANIN DA KENDİ E-TİCARET SİTESİ VAR"

PttAVM CEO & ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, E-ticaretin büyümesiyle zorlaşması da paralelinde geliyor. Yani daha çok oyuncu geliyor. Biz ilk zamanlarda işte markalar bile e-ticarete girmekte tereddüt ediyordu. Şimdi her markanın da kendi e-ticaret sitesi var. Dolayısıyla bizim PTT AVM tarafında da hayatımız çok kolay değil ama Büyüyen pazar ürün çeşitliliği sadece tek kategori 1-2 kategori değil 14 tane kategoride satış yapılıyor" dedi.

"BİZİM İÇİN CAN SİMİDİ OLDU"

KOTON CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu, "Büyüklük olarak baktığınızda 700 milyon dolara yakın bir cirosu var ve 70'ten fazla ülkede ürünlerini müşterilerinin beğenilisine sunuyor. Bunun 32 tane ülkede mağazalarımız var. E-ticarette ulaştığımız ülke sayısı da 57 bugüne itibariyle. Şimdi pandemi dönemi gerçekten bizim için bir dönüşüm dönemi oldu. Öncelikle ben görevi devraldığımda, pandemide devraldım ben bu arada görevi. Zor bir süreçti. 506 tane mağazamız vardı bizim. Mart'ın başında ve 506 tane mağaza ki Türkiye dahil, yurtdışı dahil hepsinin birden nakit akışının kesildiğini, stoklarınızın elinizde kaldığını düşünün. Çok zor bir dönemdi. E-ticareti o dönem gerçekten bizim için tabiri caizse bir can simidi oldu" ifadelerini kullandı.

Sabuncu, "İşlerin verimliliği ve devamlılığı açısından e-ticaret dahil olmak üzere lojistiğimizi dışardan almıyoruz, kendimiz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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