TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi gerçekleştirildi

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Turkcell ana sponsorluğu, Halkbank, Türk Hava Yolları, Vakıf Katılım ve Takas İstanbul sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Zirveye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da katıldı.

Oturumda Teknosa – Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu, FLO E-Ticaret ve Alternatif Satış Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Gökhan İsmail Aydın, Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş, EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir ile sahibinden.com CMO'su Nazım Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı.

TürkMedya Zirvesi'nde "yapay zeka" vurgusu Zirvenin kapanış konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat gerçekleştirdi.

Polat: Türkiye altyapı ve üst yatırımıyla ciddi bir üs durumunda