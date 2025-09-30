İSTANBUL 21°C / 12°C
Ekonomi

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi gerçekleştirildi

TürkMedya'nın geleneksel hale getirdiği E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde düzenlendi.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 12:33 - Güncelleme:
TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi gerçekleştirildi
ABONE OL

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Turkcell ana sponsorluğu, Halkbank, Türk Hava Yolları, Vakıf Katılım ve Takas İstanbul sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Zirveye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da katıldı.

TürkMedya Zirvesi'nde güçlü Türkiye vizyonu! Bakan Bolat: Gittiğimiz her bölgede imrenilen bir saygınlık görüyoruz

Zirvenin açılış konuşmalarını Bakan Bolat'la birlikte TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan gerçekleştirdi.

Murat Çiçek: Genç girişimcilerimiz en güçlü umutlarımızdır

Zirve kapsamında moderatörlüğünü 24 TV'den Elif Akkaya Kuter'in üstlendiği Yeni Nesil E-Ticaret ve Perakende Ekosistemi başlıklı bir oturum düzenlendi.

Oturumda Teknosa – Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu, FLO E-Ticaret ve Alternatif Satış Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Gökhan İsmail Aydın, Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş, EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir ile sahibinden.com CMO'su Nazım Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı.

TürkMedya Zirvesi'nde "yapay zeka" vurgusu

Zirvenin kapanış konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat gerçekleştirdi.

Polat: Türkiye altyapı ve üst yatırımıyla ciddi bir üs durumunda
