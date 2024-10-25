HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Turkcell ana sponsorluğunda, Halkank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla başladı. Zirve, 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırasını kınayan HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan, "Sayın Bakanım, TürkMedya ailesinin değerli icra kurulu başkanı ve yöneticileri, değerli konuklar değerli meslektaşlarım ve kıymetli müşterilerimiz, basınımızın değerli mensupları sözlerime başlamadan önce çarşamba günü hepimizi derinden üzen milli gururumuz TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıda şehit düşen tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum milletimizin baş sağ olsun." dedi.

Yeni nesil çözümler hakkında konuşan HalkBank Genel Müdürü Arslan, "Bugün burada TürkMedya tarafından düzenlenen e-ticaret ve perakende zirvesinde sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. ülkemiz sahip olduğu güçlü ticaret birikimi yeniliklere hızla adapte olma becerisi ve teknolojiyi etkin kullanma kabiliyetiyle perakende sektöründe olduğu kadar e ticarette de büyük başarılara imza atmaktadır. Bugün, yeni nesil perakende çözümlerini kullanan sektör üyeleri, tedarik zinciri yönetiminden yeni nesil mağazacılık uygulamalarına kadar pek çok alanda maliyet avantajı sağlayan rekabet güçlerini artıran inovatif çözümler geliştirilmektedir." şeklinde konuştu.

Halkbank'ın sektöre yönelik çalışmalarına değinen Arslan, "Biz de Halkbank olarak özellikle perakende ve elektronik ticaret alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte sektörüne katkı sağlayacak inovatif çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Değerli konuklar Halkbank'ın bu alanlarda gerçekleştirdiği bazı önemli işbirliklere ve projelere kısaca değinmek isterim. Son aşamasına geldiğimiz Alibaba Group ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği kobilerimize elektronik ticaret alanında yeni kapılar açacaktır. üreticilerimiz bu iş birliği sayesinde alibaba.com platformunda açacakları sanal mağazalar ile dünya çapında 2002DEN fazla ülkeye ihracat yapma fırsatına kavuşacaklar." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ÜRÜNLERİNİN ALGISINI KÜRESEL ÇAPTA ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Arslan, "Önümüzdeki ay devreye alacağımız bu platform aracılığıyla 'Made in Türkiye' etiketiyle ürünler global pazarlarda yerini alırken, Türk üreticilerinin ihracat kabiliyeti daha da güçlenecektir. Bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. ülkemiz alibaba.com'da en çok mal tedarik edilmek istenen dünyanın ilk 10, Avrupa'da ise ilk 3 ülke arasındadır. Bu işbirliği kapsamında ihracatçı kobilerimize destek olmak amacıyla oluşturduğumuz Türk ürünleri envanteriyle Türk ürünlerinin algısını küresel çapta artırmayı hedefliyoruz. Halkbank olarak e-ticaret ve ihracat farkındalığını sürekli diri tutmak adına kobilerimize özel deneme üyelikleri ve etkinlikler de düzenleyeceğiz." dedi.

KOBİ VİTRİN PROJESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yeni projeleri hakkında konuşan Arslan, "Kıymetli misafirler bankamızın yeni nesil çözümleri yaygınlaştırma vizyonu doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biri de kobi vitrin projesidir. Bu projeyle kobilerin dijital dönüşümlerini desteklerken ihracatta hızlanmalarını da hedefliyoruz B2B ticaret platformu olan dijital vitriniyle hem alıcılara hem de satıcılara yeni fırsatlar sunarak büyümelerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Kobilerle güçlü bir iletişim kurarak bankamızın sunduğu tüm ürünleri ve kampanyaları kullanabilecekleri bu platform çok yakında hayata geçecektir ayrıca firmalara özel iş yönetim modeliyle iş süreçlerine de hız kazandıracağız. bu sistem firmaların envanter, stok ve ürün bilgilerini kolayca yönetebileceği, muhasebe, finansal işlemler ve satış süreçlerini tek bir yerden kontrol edebileceği, kullanıcı dostu bir yapı sunmaktadır. Böylece kobiler, iş süreçlerini daha etkin yönet imkanına kavuşabileceklerdir. Değerli misafirler, kadın girişimcilere yönelik projelerimiz de dijital dönüşüm sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. kadın girişimcilerimizin e ihracatta güçlenmesi amacıyla başlattığımız ihracatta kadın izi projesi o alanda fark oluşturan bir girişimdir bugüne kadar 100 kadın kooperatifine e ticaret eğitimi, mentörlük uluslararası pazar yerlerine entegrasyon desteği vererek ilk ihracatlarını gerçekleştirmelerine katkıda bulunduk. Amazon İngiltere ve ETSY gibi platformlarda ürünlerini sergileyen bu girişimler kadınlarımızın global pazarlardaki varlığını artırmıştır." dedi.

HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan konuşmasınıa şöyle devam etti;

"Projenin yeni fazında e ihracatta yeni başlayacak altın altmış kadın girişimcimize katkı sunmayı hedefliyoruz bu hedef doğrultusunda girişimcilere yurtdışı pazarlara erişim, stok ve tedarik yönetimi, lojistik kargo ve iade süreçleri yönetimi gibi konularda eğitimler vermeyi planlamaktayız. bu eğitimler de başladı işin doğrusu. Projemiz mentorluk , e ihracat yazılımı ve entegrasyon kurulumu destekleriyle devam edecektir. ayrıca kadın girişimcileri ihracat öncesi işletme finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla büyüyen kadın ihracatçı kredisi ürünümüzü hizmete sunduk. bununla birlikte Türkiye ihracatçılar meclisi ve Türk Eximbank işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ihracatta kadını destekleme paketiyle de ihracat yapan kadın girişimcilerimize kredi imkanları sağlamaktayız. bu çabalarımız sayesinde 2021 yılında başlattığımız kadın girişimcilere destek paketiyle 234 bin kadın girişimcimize 74 milyarlık finansman sağlamış bulunmaktayız. Türkiye bankalar birliğinin verilerine göre bankacılık sektöründe kadın girişimcilere kullandırılan kredilerin yüzde 40'ını tek başımıza karşılamaktayız. Ayrıca perakende sektörü denince de ülkemizdeki 2.5 milyon esnafımızı da unutmamak gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli bir yeri olan esnaflarımıza uygun koşullarda kredi sağlayarak onların büyümelerine de katkı sağlayan bankamız, esnafımızın dijital platformlarda da ticaret yapması için gerekli desteği sağlamaya devam etmekteyiz."

TürkMedya ailesine çok teşekkür eden Arslan, "Saygılar değer konuklar, değerli bakanım, perakende sektörü ülkemiz ekonomisi için büyük bir önem taşımaktadır. bugün perakende sektöründe 3.5 milyondan fazla işletme bulunmaktadır ve bu işletmeler üretici ve tedarikçileriyle birlikte 17.5 milyonluk toplam istihdamın yüzde 58'ine denk gelen bir istihdam oluşturmaktadırlar. bu sektörde yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurmak ve küresel rekabette güçlü bir yer edinmek için yenilikçi yaklaşımları benimsemek zorundayız. Halkbank olarak sektördeki tüm iş ortaklarımızla birlikte daha güçlü adımlar atmaya, dijitalleşme ve teknolojik yeniliklerle öncü olmayı hedeflemekteyiz. bu zirvenin başta siz değerli katılımcılar olmak üzere perakende sektörü ve elektronik ihracatta önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. katılımlarıyla onurlandıran sayın ticaret bakanımıza ve TürkMedya ailesine çok teşekkür ediyorum. hepinizi saygıyla selamlıyorum." şeklinde konuşmasını sonlandırdı.