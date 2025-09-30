Turkcell ana sponsorluğunda, Halkbank, Takas İstanbul ve Türk Hava Yolları ve Vakıf Katılım'ın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi başladı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da katıldığı zirvenin açılış konuşmasını TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.

Zirvede Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da konuşma yaptı. E-Ticaret ve Perakende sektörüne dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Bugün ele alınacak konular yalnızca e-ticaret ve perakende sektörünü değil, tüm ekonomimizi ilgilendirmektedir." dedi.

Dijital ödeme sistemlerinin önemine değinen Arslan konuşmasında "Dijital ödeme sistemlerimiz sayesinde perakende işletmeleri finansal süreçlerini hızlandırarak daha kolay yönetebilir hale getirmekteyiz." ifadelerine yer verdi.