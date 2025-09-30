İSTANBUL 21°C / 12°C
  TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi... Polat: Türkiye altyapı ve üst yatırımıyla ciddi bir üs durumunda
Ekonomi

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi... Polat: Türkiye altyapı ve üst yatırımıyla ciddi bir üs durumunda

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 'Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın ortasında doğal bir jeo-stratejik bölge olması fakat son 20 yıldır yapılan 270 milyar doları bulan altyapı ve üst yatırımıyla aslında ciddi bir üs durumunda' dedi.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 12:11
TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi... Polat: Türkiye altyapı ve üst yatırımıyla ciddi bir üs durumunda
Turkcell ana sponsorluğunda, Halkbank, Takas İstanbul ve Türk Hava Yolları ve Vakıf Katılım'ın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Polat'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın ortasında doğal bir jeo-stratejik bölge olması fakat son 20 yıldır yapılan 270 milyar doları bulan altyapı ve üst yatırımıyla aslında ciddi bir üs durumunda.

Sürdürülebilirlik Türk halkının DNA'sında var. Son dönemde ciddi bir ivme kazanan teknoloji ve girişim ekosistemimiz çok kıymetli.

2010-2020 yılına baktığımızda Türkiye'nin toplam girişimlerine gelen yatırım miktarı 815 milyon dolarken son 4 yılda 5,5 milyar dolarlık bir yatırım oldu

