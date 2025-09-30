Turkcell ana sponsorluğunda, Halkbank, Takas İstanbul ve Türk Hava Yolları ve Vakıf Katılım'ın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Polat'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın ortasında doğal bir jeo-stratejik bölge olması fakat son 20 yıldır yapılan 270 milyar doları bulan altyapı ve üst yatırımıyla aslında ciddi bir üs durumunda.

Sürdürülebilirlik Türk halkının DNA'sında var. Son dönemde ciddi bir ivme kazanan teknoloji ve girişim ekosistemimiz çok kıymetli.

2010-2020 yılına baktığımızda Türkiye'nin toplam girişimlerine gelen yatırım miktarı 815 milyon dolarken son 4 yılda 5,5 milyar dolarlık bir yatırım oldu

TürkMedya Zirvesi'nde güçlü Türkiye vizyonu! Bakan Bolat: Gittiğimiz her bölgede imrenilen bir saygınlık görüyoruz

Murat Çiçek: Genç girişimcilerimiz en güçlü umutlarımızdır

TürkMedya Zirvesi'nde "yapay zeka" vurgusu