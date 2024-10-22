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Ekonomi

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde kamu, finans ve iş dünyasının yöneticileri bir araya geliyor

Turkcell ana sponsorluğunda, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 09.30'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayınla izleyicileriyle buluşacak.

22 Ekim 2024 Salı 10:54 - Güncelleme:
TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde kamu, finans ve iş dünyasının yöneticileri bir araya geliyor
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Zirve, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleşecek.

Türkiye'de e-ticaret ile perakende sektörlerinin gelecek planları ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bu etkinlikte, kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ve sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Zirvede gerçekleşecek "Türkiye'de E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Elif Akkaya Kuter üstlenecek. Oturumda Türkiye'nin önde gelen iş liderleri, sektörün geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacaklar. Katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor:

* Dr. A. Bülent Sabuncu – Koton CEO

* Hakan Çevikoğlu – PttAVM CEO & ETİD Başkanı

* İlker Güneş – Turkcell Dijital Kanallar Direktörü

* Ömer Barbaros Yiş – LC Waikiki E-Ticaret CEO

* Süleyman Orakçıoğlu – ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Bu zirve, Türkiye'deki e-ticaret ve perakende sektörlerinin gelecekteki gelişim yönelimlerini, yeniliklerini ve bu alanlardaki fırsatları konuşmak için önemli bir platform olacak.

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi; 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 09.30'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerle!

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