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Ekonomi

TürkMedya E-Ticaret Zirvesi başladı... TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Çiçek: Sektörün geleceğini konuşmak için bir aradayız

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin açılışında konuşan TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, 'Sektörün geleceğini konuşmak için bir aradayız.' dedi.

25 Ekim 2024 Cuma 09:56 - Güncelleme:
TürkMedya E-Ticaret Zirvesi başladı... TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Çiçek: Sektörün geleceğini konuşmak için bir aradayız
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TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin açılışında konuştu. TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Çiçek, sektörün geleceğini konuşmak için bir arada olduklarını söyledi.

Turkcell ana sponsorluğunda, Halkank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla başladı. Zirve, 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Çiçek'in açıklamalarından satır başları;

* TürkMedya olarak bu zirvenin Türkiye'deki e-ticaret ve perakende sektörlerine katkı sağlayacak önemli bir platform olacağına inanıyoruz.

* Sektörün geleceğini konuşmak için bir aradayız.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek

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