TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin açılışında konuştu. Çiçek, sektörün geleceğini konuşmak için bir arada olduklarını söyledi.

Turkcell ana sponsorluğunda, Halkank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Zirve, 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı.

Programın açılış konuşmsında E-Ticaret ve Perakende sektörlerinin gelişimi hakkına bilgi veren TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Çiçek, "Sayın Bakanım, kıymetli misafirler ve siz değerli izleyenler. TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin hepimiz için hayırlı olması başlığıyla hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin ekonomik ve ticari hayatında önemli bir yere sahip olan e-Ticaret ve perakende sektörlerinin geleceğini konuşmak ve değerlendirmek için bugün burada bir aradayız. E-Ticaret sektörü perakende ile birlikte yalnızca Türkiye'de değil küresel arenada da hızla büyüyen ve yeni fırsatları yaratan bir alan. Bu zirvede bu büyümenin sürdürülebilirliğini, motivasyonların nasıl takip edilebileceğini ve değişen tüketici alışkanlıklarına nasıl uyum sağlanacağını bu zirvede ele alacağız." dedi.

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde e-ticaret ve perakende sektörüne ilişkin değerlendirmede bulunacaklarını söyleyen Murat Çiçek "Bugünkü etkinliğimizde kamu, finans ve iş dünyasın üst düzey yöneticiler, sektörün önde gelen isimleri bir araya geliyor. Amacımız sadece sektörün mevcut durumunu değerlendirmek değil aynı zamanda gelecekteki yönelimleri de tartışmak olacak. Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar ve beraberinde getirdiği zorluklar, lojistik ve tedarik zincirin önemi , global pazarlara entegrasyon gibi kritik konular bu zirvenin bu panelin gündemine olacak. Ayrıca "Türkiye'de e-ticaret ve perakendenin geleceği" başlıklı oturumlarımızda sektörün lider isimleri bizlere değerli görüşlerini aktaracaklar. TürkMedya olarak bu zirvenin Türkiye'deki e-ticaret ve perakende sektörlerine katkı sağlayacak önemli bir platform olacağına inanıyor, hep birlikte sektörün geleceğini şekillendirecek fikirleri, projeleri ve çözümleri konuşacağız. zirvemizin tüm paydaşlar için verimli ve faydalı geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiçek "Son olarak teşrifleriyle zirvemizi onurlandıran sayın Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Halkbank Genel Müdür sayın Osman Aslan'a kıymetli panelistlerimize izleyicilerimize ve sponsorlarımızın temsilcilerine çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum" dedi.

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