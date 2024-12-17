TürkMedya Finans Zirvesi 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Zirve, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek.

Türkiye'de finans sektörünün gelecek vizyonu ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bu etkinlikte; kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Zirvede gerçekleşecek "Türkiye'de Finansın Geleceği" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Elif Akkaya Kuter üstlenecek. Oturumda; finansal dünyaya yön veren değerli isimler finans sektörünün geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacaklar. Katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor:

Türkiye'de finans sektörünün geleceği, finansal teknolojilerin gelişimi, küresel ve yerel piyasalardaki dinamikler, finansal sürdürülebilirlik ve yatırım stratejilerinin seyrine dair gelişim yönelimlerini, yenilikleri ve bu alanlarda doğacak fırsatları ele almak adına kıymetli bir platform teşkil edecek.

TürkMedya Finans Zirvesi; 19 Aralık Perşembe günü saat 13.30 itibariyle 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerle!