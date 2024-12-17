İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9934
  • EURO
    36,7961
  • ALTIN
    2968.98
  • BIST100
    10011.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TürkMedya Finans Zirvesi 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek
Ekonomi

TürkMedya Finans Zirvesi 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Turkcell ana sponsorluğunda, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası'nın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya Finans Zirvesi, 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 13.30 itibariyle 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayınla izleyicileriyle buluşacak.

17 Aralık 2024 Salı 17:42 - Güncelleme:
TürkMedya Finans Zirvesi 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek
ABONE OL

Zirve, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek.

Türkiye'de finans sektörünün gelecek vizyonu ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bu etkinlikte; kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Zirvede gerçekleşecek "Türkiye'de Finansın Geleceği" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Elif Akkaya Kuter üstlenecek. Oturumda; finansal dünyaya yön veren değerli isimler finans sektörünün geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacaklar. Katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor:

Türkiye'de finans sektörünün geleceği, finansal teknolojilerin gelişimi, küresel ve yerel piyasalardaki dinamikler, finansal sürdürülebilirlik ve yatırım stratejilerinin seyrine dair gelişim yönelimlerini, yenilikleri ve bu alanlarda doğacak fırsatları ele almak adına kıymetli bir platform teşkil edecek.

TürkMedya Finans Zirvesi; 19 Aralık Perşembe günü saat 13.30 itibariyle 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerle!

  • TürkMedya Finans Zirvesi
  • 24 TV Canlı Yayın
  • Banka sponsorlukları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.