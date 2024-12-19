TürkMedya Finans Zirvesi... Yılmaz: Türkiye küresel ölçekte iddialı olan bir ülke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TürkMedya Finans Zirvesi'nde konuştu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

TürkMedya Finans Zirvesi'ne katılmaktan mutluluk duyuyorum.

Biz istiyoruz ki İstanbul Finans Merkezimiz Londra'yla, New York'la, Singapur'la birlikte anılan bir finans merkezi olsun, bu vizyon ışığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu çalışmaların ülkemizin finans sektörünün refahına katkıda bulunmasını diliyorum.

Bugün burada finans konusunu tartışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Reel sektörün güçlü olmadığı bir ortamda finansal sektör de bir süre sonra alanını daraltıyor.

Reel sektörde olduğu gibi finansal sektörde de genel eğilimleri dikkate alan bir bakış açısıyla politikalarımızı şekillendirmemiz lazım.

Finansal sektörde genel eğilimleri dikkate alan bir bakış açısıyla politikalarımızı şekillendirmemiz lazım. Günümüzde en önemli trend dijital ve yeşil dönüşüm.

Türkiye, sıradan bir ülke değil, dünyada köklü bir medeniyetin bugünkü mirasçısı olan bir ülke. Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke.

Ekonomi politikaları içinden geçilen dönemin ihtiyaçları neyse, buna göre güncellenmek ve dinamik bir şekilde ele alınıp hayata geçirilmek zorundadır.

Dünya'da pandeminin büyüme açısından en az etkilediği ülkelerden biri olduk.

Avrupa ve AB'de ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşandığı halde, büyümenin neredeyse 0'lar civarında olduğu bir dönemde ihracatımızı arttırmayı başardık, cari açığımızı düşürdük.

"MİLLİ GELİRİMİZ 1,1 TRİLYONU GEÇTİ"

Milli gelirimiz geçen yıl ilk defa 1,1 trilyonu geçti. Bu yıl beklediğimiz 1,3 trilyon seviyesini aşması ve orta vadeli programımızdaki hedefimiz 2027 yılında 1,8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak.

Şu anda enflasyonu düşürmeyi temel öncelik haline getirmiş durumdayız. Orta vadeli programımızın özünü de aslında bu oluşturuyor.

19 milyonluk bir istihdam hacminden bugün 33 milyonluk bir istihdama ulaşmış durumdayız. İşsizliğimiz bir süredir tek haneli rakamlarda devam ediyor.

Aldığımız tedbirlerle, çalışmalarımızla orta vadede deprem harcamalarının da giderek azalmasıyla yine tarihi ortalamalarımıza %3 ve altı bütçe açıklarına doğru gideceğiz.

Bizim kalkınma sürecimizin en önemli dar boğazı cari açık meselesidir. Bugün geldiğimiz noktada geçen yılki oranlarla karşılaştırdığınızda cari açığımızda dramatik bir düşüş olduğunu görüyoruz.

Finansal sistemimize, finansal istikrara bir zarar vermeden sakin bir şekilde, kararlı bir şekilde kur korumalı mevduattan da çıkmış oluyoruz, bu da Türkiye açısından risk unsurlardan önemli bir unsuru kaldırmış oluyor.

Geçiş sürecinde temellerimizi sağlamlaştırdık, risklerimizi azalttık ve Türkiye'yi, ülkemizi enflasyonla kalıcı bir şekilde mücadele edecek kalıcı bir zemine kavuşturmuş olduk.

Geçici, kısa vadeli etkilere aldanmamak gerekir. Geçici etkiler, kısa vadeli etkiler şu veya bu yönde olabilir ama genel resme baktığınız zaman, fiyat istikrarını sağladığınızda ön görülebilirliği arttırıyorsunuz.

Siyasi istikrar olmasa, güçlü politikalar olmasa bu da fiyat istikrarına yansımasa Türkiye büyümedeki bu performansı da gösteremezdi.

Siyasi istikrar, makro ekonomik istikrarla birleştiği zaman sürdürülebilir büyüme oluşturuyor ve bu da sosyal refahı arttırmış oluyor.

Finansal kapsayıcılık da bu arada altını çizmemiz gereken bir kavram. Finansal sistem sadece belirli kesimlere, belirli taleplere odaklı olmamalı. Tüm toplumu çeşitliliği içinde kapsayıcı bir sistem olmalı.

Dijitalleşme her alanda olduğu gibi finans alanında da çok önemli ve dönüştürücü bir husus, burada da yapay zeka ve diğer hususlar üzerinde durmamız lazım.

Yapay zekayla ilgili hükümet olarak eylem planlarımız hazırladık çok çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Hükümet olarak üretken yapay zekanın altını çiziyoruz.

Bir taraftan da bizim 3. Ülkelere karşı sınırda karbon düzenlememizi hazırlamamız gerekiyor, dünya artık bu yöne doğru gidiyor. Dolayısıyla bir taraftan da bizim ticaret politikalarımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a konuşmalarının ardından hediye takdim etti.