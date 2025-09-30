Turkcell ana sponsorluğu, Halkbank, Türk Hava Yolları, Vakıf Katılım ve Takas İstanbul sponsorluğunda TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da katıldığı zirvede TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek açıklamalarda bulundu.

TürkMedya Zirvesi'nde güçlü Türkiye vizyonu! Bakan Bolat: Gittiğimiz her bölgede imrenilen bir saygınlık görüyoruz

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, burada e-ticaret ve perakende sektörlerini konuşacaklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz zirve, sektörün nabzını tutan ve geleceğe yön veren önemli bir buluşma noktası oldu. Bu yıl da aynı vizyonla yolumuza devam ederek, e-ticaret ve perakendenin geleceğini hep birlikte şekillendirmek için buradayız. Bugün yalnızca Türkiye'nin değil, küresel ekonominin de en dinamik alanları arasında yer alan e-ticaret ve perakende sektörlerini konuşacağız. Ticaretin dijitalleşen yüzü artık sadece alışveriş alışkanlıklarımızı değil; iş yapma biçimlerimizi, lojistik ağlarımızı ve tüketici beklentilerimizi de köklü bir şekilde değiştiriyor" dedi.

"TİCARET DÜNYASININ YOL HARİTASI YENİDEN ÇİZİLİYOR"

E-ticaret ve perakendenin artık yalnızca mal ve hizmetlerin değişimi olmadığını kaydeden Çiçek, "Bu alan; inovasyonun, teknolojinin ve hayal gücünün buluştuğu, sınırların ortadan kalktığı ve yeni fırsatların doğduğu küresel bir ekosisteme dönüşmüştür. Yapay zekânın dönüştürücü gücü, lojistik ağlarının yeniden kurgulanması, tedarik zincirlerinde artan hız ve esneklik ihtiyacı, değişen tüketici alışkanlıklarının talep ettiği yenilikler... İşte bütün bu gelişmeler geleceğin ticaret dünyasının yol haritasını çiziyor. Bu yılki zirvemizde, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosisteminin nasıl şekillendiğini, uluslararası pazarlara açılma stratejilerini ve global rekabette markalarımızın konumunu değerlendireceğiz. Özellikle, yapay zekânın sektöre getirdiği dönüşümün hem perakendeciye hem de tüketiciye sunduğu fırsatlara odaklanacağız. Küresel krizlerin, değişen regülasyonların ve artan maliyetlerin gölgesinde tedarik zincirini daha esnek ve verimli kılmanın yollarını tartışacağız. Bunun yanı sıra, değişen tüketici alışkanlıklarının iş dünyasına getirdiği yeni dinamikleri de ele alacağız" ifadelerini kullandı

"GENÇ GİRİŞİMCİLERİMİZ EN GÜÇLÜ UMUTLARIMIZDIR"

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, dijitalleşen ticaret ve yenilikçi perakende anlayışının Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Çiçek, "Bu süreçte genç girişimcilerimiz, yenilikçi fikirleriyle öne çıkan start-up ekosistemimiz ve dijital dönüşüm kabiliyetimiz, geleceğe dair en güçlü umutlarımızdır. Kamu, finans ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katkılarıyla bugün burada yalnızca sektörün bugünü değil, aynı zamanda yarınını da konuşacağız. Ortaya çıkacak fikirlerin, projelerin ve stratejilerin ülkemizin dijital ticaret yolculuğuna güçlü bir yön vereceğine inanıyorum" dedi.

TürkMedya Zirvesi'nde "yapay zeka" vurgusu

Bu zirvenin TürkMedya olarak Türkiye'de e-ticaret ve perakende sektörleri için önemli bir buluşma noktası olmasını, yeni iş birliklerine kapı aralamasını ve sektörün gelişimine katkı sağlamasını temenni eden Çiçek, "Son olarak, teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a, Halkbank Genel Müdürü Sn. Osman Arslan'a, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Sn. Bekir Polat'a, panelistlerimize, izleyicilerimize, değerli sponsorlarımıza ve bu zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; zirvemizin ülkemiz için hayırlı ve ufuk açıcı sonuçlar doğurmasını diliyorum" dedi.

HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ ARSLAN: KONULAR TÜM EKONOMİYİ İLGİLENDİRİYOR

Zirveye katılarak burada konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Zirvenin gerçekleşmesine öncülük eden TürkMedya'ya finans dünyasının değerli temsilcilerini bir araya getirdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün ele alınacak konular E-ticaret ve perakende sektörünü değil tüm ekonomimizi ilgilendirmektedir" dedi.

"DİJİTALLEŞME SINIRLARI ORTADAN KALDIRDI"

İç pazara odaklanmanın yeterli olmadığını aktaran Arslan, "Yapay zekadan lojistiğe, değişen tüketici alışkanlıklarından yeni yatırım modellerine kadar geniş yelpazedeki konular ele alınacaktır. Dijitalleşmenin sınırları ortadan kaldırdığı bu çağda ürün ve hizmetler artık saniyeler içinde dünyanın dört bir yanına ulaşma imkanına sahip olmaktadır. Böyle bir ortamda yalnızca iç pazara odaklanmak yeterli değildir. Markalarımızın ihracata dayalı büyüme stratejileri ile uluslararası arenada daha güçlü konumlanması zorunlu hale gelmiştir. Bugüne kadar kadın kooperatiflerine e-ticaret eğitimi, mentörlük ve uluslararası pazar yerlerine entegrasyon desteği verilerek ilk ihracatlarını gerçekleştirmelerine katkıda bulunduk" ifadelerini kullanmıştır.

Polat: Türkiye altyapı ve üst yatırımıyla ciddi bir üs durumunda

DİJİTAL ÖDEME SİSTEMLERİ FİNANSAL SÜREÇLERİ HIZLANDIRDI"

Dijital ödeme sistemlerinin önemine değinen Arslan konuşmasında "Dijital ödeme sistemlerimiz sayesinde perakende işletmeleri finansal süreçlerini hızlandırarak daha kolay yönetebilir hale getirmekteyiz." ifadelerine yer verdi.