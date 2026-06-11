Tarım ve Orman Bakanlığı katkılarıyla; Türk Hava Yolları, Türk Telekom, VakıfBank, Ziraat Bankası, Neova Sigorta, Sampo-Rosenlew ve Tera Yatırım Bankası sponsorluğunda TürkMedya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle gerçekleştirilen zirvede, sürdürülebilir tarımın geleceği, gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve tarımda teknolojik dönüşüm gibi sektörün öncelikli başlıkları ele alındı.

Tarım sektörünün geleceğine yön verecek gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği etkinlikte; kamu, finans, sigorta, teknoloji ve tarım sektörlerinden üst düzey temsilciler ile sektör paydaşları bir araya geldi.

MURAT ÇİÇEK: GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ SON DERECE ÖNEMLİ

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Türkiye'nin stratejik öneme sahip sektörlerinden biri olan tarımın geleceğini konuşmak, sürdürülebilir üretim modellerini değerlendirmek ve sektörün öncelikli gündemlerini ele almak üzere bir araya gelindiğini belirtti. Çiçek, tarım sektörünün gıda arz güvenliğinden ekonomik kalkınmaya, kırsal kalkınmadan ihracata kadar son derece geniş bir etki alanına sahip olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında küresel ölçekte yaşanan güncel sorunlara değinen Çiçek, iklim değişikliği, artan nüfus, doğal kaynakların etkin kullanımı ve değişen üretim koşulları gibi faktörlerin, tarımda yeni yaklaşımları ve güçlü iş birliklerini her zamankinden daha önemli hale getirdiğini vurguladı.

Çiçek, bu zirve kapsamında sürdürülebilir tarım uygulamalarının, gıda güvenliğinin, iklim değişikliğine uyum süreçlerinin ve tarımda teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatların kapsamlı bir şekilde ele alınacağını bildirdi. İcra Kurulu Başkanı, aynı zamanda üreticilerin, sektör temsilcilerinin ve karar vericilerin karşı karşıya olduğu temel meseleleri değerlendirerek bunlara yönelik çözüm önerilerini konuşacaklarını aktardı.

Bugünkü etkinlikte kamu, finans, sigorta, teknoloji ve tarım sektörlerinden değerli temsilcilerin bir araya geldiğine işaret eden Çiçek, amaçlarının yalnızca mevcut durumu değerlendirmek olmadığını, aynı zamanda geleceğin tarımını şekillendirecek fikirleri, projeleri ve iş birliklerini ortaya koymak olduğunu dile getirdi.

Zirvenin özel oturumuna ilişkin de bilgi veren Çiçek, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla; sürdürülebilir tarım politikaları, üretim planlaması, gıda arz güvenliği ve sektörün gelecek vizyonuna ilişkin son derece önemli değerlendirmeleri dinleme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Ayrıca "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği: İklim Değişikliğine Uyum ve Teknolojik Dönüşüm" başlıklı oturumun içeriğine değinen Murat Çiçek, alanında uzman isimlerin sürdürülebilir üretim modelleri, tarım teknolojileri, risk yönetimi ve finansman çözümlerine ilişkin görüşlerini paylaşacaklarını belirtti.

TürkMedya olarak, ülkenin geleceği açısından büyük bir önem taşıyan tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam ettiklerini ilan eden Çiçek, bu zirvenin de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek suretiyle yeni fikirlerin, yeni iş birliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inandıklarını vurguladı.

Zirvenin tüm katılımcılar için verimli ve faydalı geçmesini temenni ettiğini dile getiren Çiçek, konuşmasını teşekkür bölümüyle sonlandırdı.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, son olarak teşrifleriyle zirveyi onurlandıran Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ya, değerli konuşmacılara, sektör temsilcilerine, sponsorlara, kıymetli misafirlere ve tüm izleyici ile dinleyicilere teşekkürlerini sunarak saygılarını iletti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Küresel ekonomi, son dönemde artan jeopolitik riskler ve bölgesel çatışmaların etkisiyle yüksek düzeyde belirsizlik ve kırılganlık içeren bir süreçten geçmektedir. Arz güvenliğinin sağlanması ve kaynaklara kesintisiz erişimin sürdürülebilmesi, ekonomik istikrarın korunmasında artık kritik bir öneme sahiptir. Artan dünya nüfusu, iklim değişikliği, su ve doğal kaynaklara ilişkin gelişmeler tarımın stratejik önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bankamızın tarım sektöründeki kredi payı yüzde 70'ler seviyesindedir. Tarımda kadınlarımızın üretimdeki payını artırmayı strateji bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz." dedi.

