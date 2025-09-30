TürkMedya Zirvesi'nde güçlü Türkiye vizyonu! Bakan Bolat: Gittiğimiz her bölgede imrenilen bir saygınlık görüyoruz

Turkcell ana sponsorluğunda, Halkbank, Takas İstanbul ve Türk Hava Yolları ve Vakıf Katılım'ın co-sponsorluğunda TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde konuştu. Bolat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde emeği geçenleri tebrik etti.

"İMRENİLEN BİR SAYGINLIK GÖRÜYORUZ"

Türkiye'nin imrenilen bir saygınlık gördüğünü ifade eden Bolat, "Dış politikada, savunmada ve ekonomik büyümede dünya ortalamasının üzerinde bir gelişme kaydediyoruz. Gittiğimiz her bölgede, Türkiye'nin gelişimi, ekonomisi ve liderliğiyle ilgili imrenilen bir saygınlık görüyoruz" dedi.

Dünyada yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türk ekonomisinin dayanıklığını koruduğuna dikkat çeken Bolat, "Ekonomimiz üretim, ihracat ve yatırım öncülüğünde istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye ekonomisi; 2020 yılında %1,8, 2021 yılında %11,8, 2022 yılında %5,4, 2023 yılında %5,0, 2024 yılında ise %3,3 oranında büyümeyi başarmıştı. 2025 yılı ilk çeyreğinde %2,3 olarak gerçekleşen büyüme hızımız, yılın 2. çeyreğinde ise ivmelenerek %4,8 oranında gerçekleşmiştir. Böylece ekonomimiz, son 20 çeyrektir üst üste büyümeye devam etmiştir. Bu büyüme hızı ile, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci, G20'de ise 4'üncü ülke olduk. Böylece, yılın ilk yarısında yıllık büyümemiz %3,6 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2002 yılında 238,7 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında tarihimizde ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aşarak 1 trilyon 153 milyar dolara ulaşmış; 2024 yılında ise 1 trilyon 358 milyar dolara yükselmiştir. Yılın 2. çeyreği itibarıyla ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 474 milyar dolara ulaşarak rekorunu tazelemiştir. İnanıyorum ki, 2025 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğiz. İçinde bulunduğumuz yıla gelecek olursak, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,3 oranında artışla 178,1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Murat Çiçek: Genç girişimcilerimiz en güçlü umutlarımızdır

E-ticaret'in hem dış hem de iç ticaretin önemli bir parçası haline geldiğini ifade eden Bolat, Bu nedenle de elektronik alışverişe artan ilgi, firmaları satış ve pazarlama stratejilerini yeniden yapılandırmaya yöneltmektedir. Bu çerçevede küresel düzeyde e-ticaret hizmeti 2022 yılında 5,5 trilyon ABD doları olarak gerçekleşirken, 2026 yılına gelindiğinde ise bu rakamın 8,1 trilyon ABD doları olması beklenmektedir" dedi.

E-ticaret konusunda Türkiye'nin potansiyalini artırabileceğini ifade eden Bolat, "TÜİK verilerine göre internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren bireylerin oranı 2020 yılında yaklaşık %35 olarak gerçekleşmişken 2025 yılında bu oran %55,7'ye yükselmiştir" şeklinde konuştu.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, Türkiye'nin 2024 yılı itibarıyla e-ticaret hacmi 3 trilyon Türk Lirasına ulaştığını vurgulayan Bolat, "Bu, bir önceki yıla göre %61,7 artış anlamına geliyor ve yaklaşık 90 milyar dolara tekabül ediyor. Perakende e-ticaret hacmi ise 2024 yılında bir önceki yıla göre %63,7 oranında artarak 1 trilyon 619 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ayrıca, e-ticaret hacminin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı %6,5'e ulaşmıştır. 2019-2024 yılları arasında e-GSYH'nin yıllık bileşik büyüme oranı ise %30,2 olarak gerçekleşmiştir.2023 yılında küresel çapta e-ticaret satışları perakende satışlarının %19'undan fazlasını oluşturuyordu. 2027 yılına kadar e-ticaret satışlarının toplam küresel perakende satışlarının neredeyse dörtte birini oluşturacağı öngörülmektedir" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2024 yılında yüzde 19,1'e ulaştığını belirtirken "e-ticaretin ekonomimiz içindeki payının dünyadakine çok benzer şekilde giderek arttığını görüyoruz. Sipariş sayısı 1,36 milyardan 5,91 milyara yükselmiş olup pazar yerlerindeki satıcı sayısı ise 57 binden 584 bine çıkarak %919 oranında artış göstermiştir.Şu açıkça görülmektedir ki e-ticaret, sadece tamamlayıcı bir kanal olmanın ötesine geçerek ekonomimizin merkezinde yer alan stratejik bir unsur haline gelmiştir" dedi.

2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının 600 bin 800'e ulaştığını vurgulayan Bolat, "Üstelik bu işletmelerin büyük bir kısmı KOBİ niteliğindedir. Nitekim e-ticaret yapan işletmelerin %78,6'sı şahıs işletmesi, %17,8'i limited şirket ve %3,6'sı anonim şirket statüsünde. Bu dağılım bize, e-ticaretin tabana yayıldığını ve bireysel girişimciler ile küçük işletmeler tarafından da yoğun şekilde benimsendiğini anlatıyor" şeklinde konuştu.

TürkMedya Zirvesi'nde "yapay zeka" vurgusu 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da 2022 yılında 7416 sayılı Kanun ile köklü değişiklikler yapıldığını ifade eden Bakan Bolat, "Bu değişiklikler ile; e-ticaret sektöründe rekabeti bozucu faaliyetleri engellemeyi, tüketicilerde oluşabilecek refah kaybının önüne geçmeyi, çok oyunculu pazar yapısını tesis etmeyi ve satıcılara haksız ticari koşullar dayatılmasını engellemeyi hedefledik. Ancak, küresel çapta meydana gelen yeni gelişmeler ve yurt dışında yerleşik pazar yerlerinin aşırı reklam ve indirim faaliyetleri, yeni önlemler almamızı gerekli kıldı. Bu bağlamda, Türk üreticilerin ve pazar yerlerinin rekabet gücünü koruyabilmek, işletmelerimizin yurt dışına yönelik satışlarını ve ileri teknoloji yatırımlarını teşvik edebilmek adına Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da 2024 yılında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile işletmelerimizin teknolojiye daha fazla yatırım yaparak dijitalleşme sürecini hızlandırması ve e-ihracat kapasitemizi büyüterek firmalarımızın yurt dışı pazarlarda daha güçlü hale gelmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Yenilenen Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi ile vatandaşlarımızın daha kolay bir şekilde şikâyet başvurusu yapabilmesine olanak sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'te de değişiklikler yapıldığını ifade eden Bolat, "Bu kapsamda, öncelikle e-ticaret pazar yerlerinde satıcıların haklarını korumaya yönelik önemli adımlar attık. Bir diğer önemli adım, yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenleme oldu. Yenilenmiş ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını teşvik ediyor, bu amaçla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların reklam ve indirim bütçelerinin %5'ine kadar olan kısmını teşvik kapsamında değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımızca yetkilendirilen 23 yenileme merkezinde, cep telefonu, tablet, bilgisayar, akıllı saat, oyun konsolu ve modem yenilenebilmekte olup, yaklaşık 1.300.000 yenileme işlemi yapılmıştır. Bunun yanında, yurt dışına satışlarda da işletmelerimizi desteklemek için yeni bir çerçeve oluşturduk. Lisans ücretlerinin hesaplanmasına ve yurtdışı satış tanımına açıklık getirdik. Ayrıca, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların bu satışlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi temin etmesini zorunlu hale getirdik. Son olarak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik bir adım attık. Afetler sonrasında ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve sosyal faydayı artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığımızın onayıyla yapılan indirimler artık indirim bütçesi sınırlamasına dahil edilmeyecek. Tüm bu düzenlemelerle amacımız, e-ticaret ekosistemimizi daha adil, daha şeffaf ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır" dedi.

"E-KİP'İ HAYATA GEÇİRDİK"

Bakan Bolat, "E-ihracat odaklı kapsamlı destek paketlerimizle, firmalarımıza dijital pazarlama, sipariş karşılama ve yurtdışı pazaryerlerine entegrasyon gibi stratejik alanlarda özel destek mekanizmaları sunuyoruz. Bu destekler, firmalarımızın maliyetlerini azaltarak küresel rekabette daha güçlü bir konum edinmelerine imkân tanımaktadır. Ayrıca, e-ihracatçılarımızın rekabet gücünü koruyabilmek adına pazaryeri komisyon gideri desteğimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ı kapsayacak şekilde genişlettik ifadelerini kullandı.

Kolay İhracat Platformu (KİP) platformuyla dijital danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirten Bolat, "KİP'ten elde ettiğimiz tecrübeler ışığında ise e-ihracat özelinde yapay zekâ teknolojilerinden de yararlanan Türkiye Yüzyılı projemiz E-Kolay İhracat Platformu'nu (E-KİP) hayata geçirdik" dedi.

E-İhracatta ChatGPT ve Yapay Zekâ Araçları Kılavuzu'nun paylaşıldığını belirten Bolat, "E-ihracatta önem arz eden pazarlar konusunda "Potansiyel E-İhracat Pazarları Raporu" ile sunmuş olduğumuz yol haritasının kapsamını genişleterek "E-ihracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi" olarak ihracatçılarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Diğer taraftan, e-ihracata yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla yoğun bir katılımla 2023 yılında Ankara E-İhracat Zirvesi'ni, 2024 yılında E-İhracat Arama Konferansı'nı düzenledik. 04-05 Eylül 2024 tarihlerinde ise Ticaret Bakanlığımızın himayesinde İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ni gerçekleştirdik" dedi.

"GIDA PERAKENDECİLİĞİNDE SIÇRAMAYA SAHNE OLMUŞTUR"

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan kredi tutarının yaklaşık 275,2 milyar TL olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak iç ticaret, esnaf ve sanatkârlarımız ile kooperatiflerimizin gelişmesine yönelik attığımız adımlardan, iç piyasanın adil bir şekilde işlemesi için aldığımız önlemlerden ve tüketicinin korunması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalardan da kısaca bahsetmek isterim2023 yılı Haziran ayında 170 olan lisanslı depo sayısı 260'a; yine, 2023 yılı Haziran ayında 9,1 milyon ton olan lisanslı depo kapasitemiz ise 14 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile cezaların etkinliğinin ile caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon TL'ye ve stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon TL'ye artırılmış; bir takvim yılında 3 defa stokçuluk cezası alanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirilmiştir. Tüketici kredisi ve konut kredisi sözleşmelerinin dijital ortamda da yapılabilmesine imkan tanınmıştır. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması zorunlu hale getirilmiştir. Çoğunluğu kadın girişimcilerden oluşan doğrudan satış sistemlerini ülkemizde ilk defa düzenleyerek münhasır bir yönetmelik yayınladık. Kamuoyunda kapıdan satış olarak da bilinen İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketicilerin cayma hakkını kullanması kolaylaştırılmıştır. Tüketici hakem heyetlerine 01.06.2023-29 Ağustos 2025 tarihleri aralığında 1 milyon 847 bin adet başvuru yapılmış olup 18 milyar TL tutarında 1 milyon 793 bin adet uyuşmazlık hızlı, kolay ve masrafsız şekilde karara bağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki 3,9 milyon işletmeden 1,5 milyonunun perakende işletme olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Bolat, "Perakende sektöründeki bu genel canlılık, en temel ihtiyaçlarımızı karşılayan gıda perakendeciliğinde sıçramaya sahne olmuştur. 2020 yılında yaklaşık 360 milyar Türk lirası seviyesindeki toplam ciro, 2024 TÜİK verilerine göre neredeyse dokuz katına yakın bir artışla 3 trilyon Türk lirası gibi olağanüstü (oransal olarak %17,44'lük) bir seviyeye ulaşmıştır. Bu artış sadece rakamsal bir büyümeyi değil, aynı zamanda değişen tüketici alışkanlıklarını ve sektörün ne denli dinamik bir yapıya kavuştuğunu da ifade etmektedir" dedi.

Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, bu devasa ekosistemin hem organize perakendeciler hem de geleneksel perakendeciler, yani esnaf ve sanatkârlarımız tarafından şekillendiğinin farkındayız. Gıda perakendeciliği de hem organize perakendeciler hem de geleneksel perakendeciler tarafından yapılmaya devam edilmekle birlikte organize perakendecilik dünyada ve Türkiye'de her geçen gün pazar payını artırmaktadır. Hedefimiz, bu iki önemli yapının birbirini yıpratmadan, aksine birbirini besleyerek dengeli bir şekilde büyümesini sağlamak ve her bir paydaşın hukukunu korumaktır. Bu kapsamda "6585 sayılı Perakende Ticaretinde Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"te yapılan düzenlemelerle haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik değişiklikler yürürlüğe girmiştir.Nitekim üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde; diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan, kampanya maliyetlerinin kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtılması, ürün talebini doğrudan etkileyen bir hizmet verilmediği halde prim ve bedel alınması gibi faaliyetler haksız ticari uygulama olarak tanımlanarak yasaklanmıştır. Ayrıca, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünleri için azami ödeme süresi kural olarak 45 gün, alacaklı ölçeğinin daha küçük olduğu durumlarda ise 30 gün olarak belirlenmiştir. Diğer tarım ve gıda ürünlerinde ise yine alacaklı ölçeğinin daha küçük olduğu durumlarda azami ödeme süresi 60 gün olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı Kanuna dikkat çeken Bolat, "Bu Kanun ile oluşturulan Hal Kayıt Sistemi (HKS) aracılığıyla sebze ve meyvelerin tarladan sofraya takibini sağlamaktayız. 5957 sayılı Kanun'un getirdiği önemli yeniliklerden biri tüm perakendeciler için toptancı halden mal alım zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Böylece; perakendecilerimiz üreticilerden doğrudan toptan sebze ve meyve alımı imkanına kavuşmuştur. Söz konusu düzenleme ile tedarik zincirinin kısaltılarak, tüketicilerimizin sebze ve meyveleri daha ucuza satın alması amaçlanmıştır" dedi.

Bakan Bolat, "Bilindiği üzere, ülkemiz piyasasına arz edilecek her ürünün güvenli ve ilgili mevzuatına uygun olması gerekir. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımız tarafından günlük hayatta sıklıkla kullanılan tekstil, ayakkabı, oyuncak, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, deterjanlar gibi birçok ürünün, insan sağlığı ve çevre açısından risk oluşturmadan piyasaya arz edilmesine yönelik mevzuat hazırlanmakta ve ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Tüketicilerin maruz kalabilecekleri risklerin önlenmesi için aldığımız tedbirler ve ilgili sektörlerle olumlu diyalogların etkisi piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlarına da yansımış ve 2011 yılında %32 olan denetlenen ürünlerdeki güvensizlik oranı %1,1'e kadar gerilemiştir. Tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda denetimler aynı özenle sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.