TürkMedya'dan tarımda gelecek vizyonu! Sektörün tüm paydaşları bu zirvede buluştu

TürkMedya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 2026'da tarım sektörünün geleceğine yön verecek gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Etkinlikte; kamu, finans, sigorta, teknoloji ve tarım sektörlerinden üst düzey temsilciler ile sektör paydaşları bir araya geldi.

İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda gerçekleştirilen zirve, Tarım ve Orman Bakanlığı katkılarıyla; Türk Hava Yolları, Türk Telekom, VakıfBank, Ziraat Bankası, Neova Sigorta, Sampo-Rosenlew ve Tera Yatırım Bankası sponsorluğunda düzenlendi.

TÜRKMEDYA'DAN TARIMA TAM DESTEK

Etkinlik, 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayınla izleyicileriyle buluştu. Etkinliğin açılışını Sunucu Erkan Kol gerçekleştirirken, TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek de konuşma yaptı. TürkMedya olarak, Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyan tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Murat Çiçek, "Zirvenin sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikirlerin, yeni iş birliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek

Zirvenin açılışında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası'nın tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak 1 milyondan fazla üreticiye kullandırılan tarımsal kredi bakiyesinin 930 milyar lirayı aştığını söyledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

SEKTÖRÜN GELECEK VİZYONU MASAYA YATIRILDI

Zirvenin özel oturumunda, 24 TV Moderatörü Helin Aslan'ın sorularını TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı cevapladı.

Türkiye'de sürdürülebilir tarım politikaları, üretim planlaması, gıda arz güvenliği ve sektörün gelecek vizyonu bu oturumda masaya yatırıldı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

ÇİFTÇİYE DESTEKTE PEŞ PEŞE MÜJDE

Özel oturumda soruları cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere sağlanan temel destek ve planlama tutarında artışa gidileceğini belirtti.

Bakan Yumaklı ayrıca "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında küçükbaş hayvan almak için yapılan başvuruların sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ" OTURUMU

Zirvede gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği: İklim Değişikliğine Uyum ve Teknolojik Dönüşüm" başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü Erkan Kol üstlendi. Oturumda sektörün önde gelen isimleri sürdürülebilir üretim modelleri, tarım teknolojileri, risk yönetimi ve finansman çözümlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Katılımcılar arasında Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Seven, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çelik ve Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat yer aldı.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çelik

Oturumda konuşan TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Çelik sigorta yaptırmak isteyenlerin sadece bunu beyan etmelerinin yeterli olacağını ifade ederek, "Devletimiz tarımı her anlamda çok ciddi olarak destekliyor. Sigorta da bu desteklerinin içerisine yer alan ciddi bir alan. O anlamda bizim sloganımız 'Geleceğiniz tarımsız olmaz, tarım da sigortasız olmaz.'" şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin

Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın

Son olarak oturumda konuşan Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taşkın ise Türk çiftçisinin teknolojideki gelişmeleri takip etmesi gerektiğini söyledi.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Seven

Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceğine ışık tutan TürkMedya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi; sürdürülebilir üretim modellerinden tarım teknolojilerine, iklim değişikliğinin etkilerinden gıda güvenliğine kadar sektörün kritik gündem maddelerini ele alarak, tarımın geleceğine yönelik fırsatları ve çözüm önerilerini değerlendirmek adına önemli bir platform oluşturdu.

Zirve, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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