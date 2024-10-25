Turkcell ana sponsorluğunda, Halkank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, bugün saat 09.30'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayınla izleyicileriyle buluşacak.

Zirve, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleşecek.

Türkiye'de e-ticaret ile perakende sektörlerinin gelecek planları ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bu etkinlikte; kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ve sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek.

FIRSATLAR KONUŞULACAK

Zirvede gerçekleşecek 'Türkiye'de E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği' başlıklı oturumun moderatörlüğünü Elif Akkaya Kuter üstlenecek. Oturumda Türkiye'nin önde gelen iş liderleri, sektörün geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacak. Katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor: Koton CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu, PttAVM CEO & ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş, LC Waikiki E-Ticaret CEO'su Ömer Barbaros Yiş ve ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu. Zirve, Türkiye'deki e-ticaret ve perakende sektörlerinin gelecekteki gelişim yönelimlerini, yeniliklerini ve bu alanlardaki fırsatları konuşmak için önemli bir platform olacak.