İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2024 Cuma / 22 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2955
  • EURO
    37,1794
  • ALTIN
    3007.58
  • BIST100
    8872.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TürkMedya'nın Perakende Zirvesi başlıyor! Açılışı Ticaret Bakanı Bolat yapacak
Ekonomi

TürkMedya'nın Perakende Zirvesi başlıyor! Açılışı Ticaret Bakanı Bolat yapacak

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. Zirve, saat 09.30'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı verilecek.

25 Ekim 2024 Cuma 08:18 - Güncelleme:
TürkMedya'nın Perakende Zirvesi başlıyor! Açılışı Ticaret Bakanı Bolat yapacak
ABONE OL

Turkcell ana sponsorluğunda, Halkank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, bugün saat 09.30'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayınla izleyicileriyle buluşacak.

Zirve, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu

Türkiye'de e-ticaret ile perakende sektörlerinin gelecek planları ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bu etkinlikte; kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ve sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat

FIRSATLAR KONUŞULACAK

Zirvede gerçekleşecek 'Türkiye'de E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği' başlıklı oturumun moderatörlüğünü Elif Akkaya Kuter üstlenecek. Oturumda Türkiye'nin önde gelen iş liderleri, sektörün geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacak. Katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor: Koton CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu, PttAVM CEO & ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş, LC Waikiki E-Ticaret CEO'su Ömer Barbaros Yiş ve ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu. Zirve, Türkiye'deki e-ticaret ve perakende sektörlerinin gelecekteki gelişim yönelimlerini, yeniliklerini ve bu alanlardaki fırsatları konuşmak için önemli bir platform olacak.

  • Burak Dağlıoğlu
  • Ömer Bolat
  • Türkmedya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.