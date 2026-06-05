Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda yoğun katılımla sürüyor. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan geniş içeriğiyle dikkat çeken festivalde ziyaretçiler hem eğleniyor hem de çevre bilinci kazanıyor. Yoğun ilginin olduğu festivalde çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları düzenleniyor.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVDİ

Festivalin ilk gününde kum sanatı ustası Veysel Çelikdemir'in ışık, müzik ve kumu bir araya getirdiği gösterisi izleyicilerden büyük beğeni toplarken, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan enstrümanlarla sahne alan Fungistanbul ile Recycled Orchestra of Cateura da ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen festival, 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Festival kapsamında ilk gün Mazhar Alanson ve Rafet El Roman konserleri ile ziyaretçilerle buluşurken, festival boyunca çeşitli sanatçılar sahne alacak.

1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Stantları gezen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "200 binden fazla misafir ağırladık. 4 gün boyunca 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de enerji verimliliğini yüzde 10-15 artırabilirsek Türkiye ekonomisine 10-15 milyar dolarlık katkı olur. Biz, bunu başarabileceğimize inanıyoruz" dedi.

TÜRKMEDYA STANDINA YOĞUN İLGİ

Sıfır Atık Festivali paydaşlarından TürkMedya'nın Bağcılar Belediyesi işbirliğiyle festival alanında kurulan stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği stantta düzenlenen fidan ve tohum ekim etkinliklerinde katılımcılar kendi saksılarına ektikleri tohumları evlerine götürüyor. Alem FM ve Bağcılar Belediyesi aracılığıyla kurulan geri dönüşüm noktalarına ise kağıt, plastik, cam ve metal atıklarını getiren çocuklar çeşitli hediyeler kazanıyor. Yapılan etkinliklerle çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılanması hedefleniyor.

VALİ GÜL'DEN DAVET GELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül de festival alanını ziyaret ederek stantları gezdi. Gül, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında kent genelinde 1500'ü aşkın etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Gelenlerin para harcamayacakları bir ortam oluşturulmuş" dedi. Çocuklar için festivalde çeşitli etkinliklerin olduğunu dile getiren Gül, "İstanbullu hemşerilerimize önerim, bu 4 günü dolu dolu geçirsinler" ifadelerini kullandı.