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Ekonomi

Türkmen gazına Türkiye formülü! Ankara'nın elini güçlendirecek karar

Türkiye Türkmen gazına köprü olacak... Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye transferini gerçekleştirmek üzere Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması amaçlanırken, kısa ve uzun vadede bu gaz Avrupa'ya da Türkiye üzerinden pazarlanacak. Türkmenistan gazının Türkiye için daha uygun maliyetli olmasının hesaplandığı öğrenilirken, bu durum stratejik anlamda da Türkiye'nin diğer ülkelerle yaptığı doğalgaz anlaşmalarında elini güçlendirecek.

Sabah1 Şubat 2024 Perşembe 07:53 - Güncelleme:
Türkmen gazına Türkiye formülü! Ankara'nın elini güçlendirecek karar
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Türkiye doğalgaz merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir işbirliğine daha gidiyor. Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye transferini gerçekleştirmek üzere Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarına açılması noktasında taraflar arasındaki daimî iletişimin iki devlet şirketi arasında da sürdürülmesinin öneminin altı çizildi.

14 Aralık 2022'de imzalanan "Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" çerçevesinde önceki gün Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirildi. 29 Ocak'ta BOTAŞ binasında Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev'in katılımıyla Türkmengaz ve Türkmenpetrol yetkililerinin bulunduğu heyet ile BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın başkanlığında, Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması ve taraflar arasındaki kısa ve uzun vadeli iş birliği olanaklarının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. BOTAŞ'ın Türkmenistan tarafına her türlü desteği vermeye hazır olduğu mesajı vurgulanarak Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarına açılması noktasında taraflar arasındaki daimî iletişimin iki devlet şirketi arasında da sürdürülmesinin öneminin altı çizildi.

DÜNYA PAZARI

Sabah'ın haberine göre, Yapılacak çalışmalar çerçevesinde ilk etapta Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması amaçlanırken, kısa ve uzun vadede bu gaz Avrupa'ya da Türkiye üzerinden pazarlanacak. Türkmenistan gazının Türkiye için daha uygun maliyetli olmasının hesaplandığı öğrenilirken, bu durum stratejik anlamda da Türkiye'nin diğer ülkelerle yaptığı doğalgaz anlaşmalarında elini güçlendirecek. Türkiye, Rusya'nın dışında Azeri ve Türkmen gazını alarak ve LNG temin ederek bunları Avrupa'ya ihraç edecek ve böylece Türkiye büyük bir gaz ihracatçısına dönüşecek. Türkmenistan'ın yaklaşık 13.6 trilyon metreküplük ispatlanmış gaz rezervi bulunurken, bu ülke dünyada doğal gaz rezervi sıralamasında Rusya, İran ve Katar'ın ardından dördüncü sırada geliyor.

DOSTLUK SAHASINDA İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık 2022'de "Türkiye- Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi'nde" gaz konusundaki işbirliğiyle ilgili "Türkmen doğalgazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

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