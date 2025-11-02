İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TÜRKPATENT'e 9 ayda yaklaşık 6 bin yerli patent başvurusu yapıldı
Ekonomi

TÜRKPATENT'e 9 ayda yaklaşık 6 bin yerli patent başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yılın 9 ayında yapılan yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,56 artarak 4 bin 978'den 5 bin 952'ye çıktı.

AA2 Kasım 2025 Pazar 12:01 - Güncelleme:
TÜRKPATENT'e 9 ayda yaklaşık 6 bin yerli patent başvurusu yapıldı
ABONE OL

AA muhabirinin, TÜRKPATENT verilerinden yaptığı derlemeye göre ocak-eylül döneminde sınai mülkiyet haklarına ilişkin başvurularda dikkat çekici artış yaşandı.

Bu kapsamda, söz konusu dönemde yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,56 artarak 4 bin 978'den 5 bin 952'ye yükseldi. Aynı dönemde yerli faydalı model başvurularında da artış görüldü. Söz konusu başvurular yüzde 27,1 artışla 1999'dan 2 bin 540'a ulaştı.

Ocak-eylül döneminde 115 bin 194 yerli marka ve 25 bin 760 yerli tasarım başvurusu gerçekleştirildi.

Tescil verilerine bakıldığında, 2 bin 320 yerli patent, 1324 yerli faydalı model, 79 bin 806 marka ve 26 bin 930 tasarım tescili yapıldı.

- TÜRKİYE'DE TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARET SAYISI 1781'E ULAŞTI

İllere göre dağılımda, yerli patent ve marka başvurularında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçte yer aldı. Faydalı model başvurularında İstanbul, Ankara ve Bursa öne çıkarken tasarım başvurularında İstanbul, Bursa ve Gaziantep ilk üçte sıralandı.

Coğrafi işaretlerde 144 başvuruyla Antalya ilk sırayı alırken Afyonkarahisar 21 başvuruyla ikinci oldu, Erzurum ve Hatay 13'er başvuruyla üçüncü sırayı paylaştı.

Bu dönemde yayımlanan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni ile Denizli Acıpayam kavunu, Bartın şapşap köftesi, İstanbul simidi ve Kırıkkale Karaahmetli tokmak köftesi tescil edildi. Böylece, Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısı 1781'e ulaştı.

- YÖRESEL 8 ÜRÜN AB'DE TESCİL SIRASINDA

Söz konusu 9 ayda Avrupa Birliği (AB) nezdinde ise Türkiye'nin 38 tescilli coğrafi işareti bulunurken ilan süreci tamamlanmak üzere olan ve tescil edilmesi beklenen ürünler arasında Kayseri pastırması, Bursa kestane şekeri, Isparta gülyağı, İpsala pirinci, Antep lahmacunu, Maraş çöreği, Hatay kaytaz böreği ve Yenice ıhlamur balı yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.