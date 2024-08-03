TÜRKSAT 6A için heyecanlandıran açıklama: Yıl sonu işaret edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Uraloğlu ayrıca uzaya fırlatılan TÜRKSAT 6A hakkında da açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın yıl sonuna doğru hizmete başlayacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Bizler Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alpaslan'a kadar uzanan kutlu bir davaya sahip çıkıyoruz. Zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in, Doğu Türkistan'ın sesi oluyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil, dünyanın dört bir köşesindeki mazlumların bayrağıdır. Bu vesileyle İsrail'in çoğu bebek, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli kardeşimizi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları bir kez daha nefretle kınıyorum. 3 gün önce şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyor, Filistin'deki zulmün bir an evvel sona ermesini rabbimden niyaz ediyorum. Yıllardır devam eden ve 7 Ekim'de katliama dönüşen saldırılar sonunda Gazze'deki mazlum Filistin halkına yapılan zulüm hepimizi derinden yaralamaktadır. Bakmaya dayanmayacak seviyelerde bir vahşet yaşanıyor. İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Masum bebeklerin, masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç, hiçbir ideoloji meşru görmez, gösteremez. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen gün de belirttiği gibi kalıcı barışa giden yolun açılması için Türkiye üzerine düşen ne varsa yapmaya hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz ve biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Bu da böyle bilinsin" diye konuştu.

'2 BİN 251 KİLOMETRE HIZLI TREN AĞI İNŞA ETTİK'

TÜRKSAT 6A'nın yıl sonuna doğru hizmete başlayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Türkiye; AK Parti hükümetlerimiz ile 22 yılda her alanda büyük atılımlar yaptı. Bazılarının hayal bile edemeyeceği projeleri milletimizin hizmetine sundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul Havalimanı, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanları, İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde Otoyolları gibi küresel ölçekli mega projeleri hayata geçirdik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. 10 Ağustos'ta da Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını da gerçekleştireceğiz inşallah. Geniş bant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93,3 milyona ulaştı ve fiber optik kablo uzunluğumuz 561 bin 695 kilometreye yükseldi. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı başarıyla fırlattık. Test süreci devam ediyor. İnşallah yıl sonuna doğru da kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TEKİ ARBEDE

Kürsüde katılımcılara seslenen Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Meclis'te yaşanan arbedeye ilişkin konuştu. Karaismailoğlu, "Değerli arkadaşlar sabrın da bir sınırı oluyor. Maalesef olmaması gereken şeyler ama sebebi sonucu belli olan bir şey. Bazılarında hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı" dedi.