İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2024 Salı / 7 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0628
  • EURO
    37,6331
  • ALTIN
    2744.7
  • BIST100
    9682.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

TÜRKSAT enerjisini güneşten alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde Nisan 2023'te yapımına başlanan güneş enerjisi santralinin (GES) tamamlandığını ve elektrik üretim sürecine geçildiğini belirterek, '131 dönümlük dev GES bir yılda 15 milyon kilovatsaat enerji üretecek, yılda 60 milyon lira tasarruf sağlayacak.' ifadesini kullandı.

AA10 Eylül 2024 Salı 12:56 - Güncelleme:
TÜRKSAT enerjisini güneşten alacak
ABONE OL

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tek uydu operatörü olmasının yanı sıra e-Devlet Kapısı ve veri merkezleriyle kamunun dijital dönüşümünü de sağlayan, uzay vatanda ülkenin haklarını koruyan TÜRKSAT'ın enerjisini güneşten alacağını bildirdi.

TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde Nisan 2023'te yapımına başlanan GES'in tamamlanarak elektrik üretim sürecine geçildiği bilgisini veren Uraloğlu, "131 dönümlük dev GES bir yılda 15 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Santral, TÜRKSAT'ın Ankara'daki tüm yerleşkelerinin enerji ihtiyacını karşılayacak, yılda 60 milyon lira tasarruf sağlayacak. İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırıyoruz, karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, ülkenin ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge haklarının yönetimini sağlayan TÜRKSAT'ın kamu kurumları başta olmak üzere büyük şirketlerin veri merkezi, siber güvenlik ve bilişim altyapısını da kuran çok stratejik bir kurum olduğuna dikkati çekerek, şirketin ülkenin birçok AR-GE projesinde de yer aldığını belirtti.

TÜRKSAT'ın artan enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama kararı aldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu projeyle sadece TÜRKSAT gibi stratejik bir kurumumuzun elektrik enerjisi ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılamakla kalmayacağız, aynı zamanda yaşanılabilir ve temiz bir çevre çalışmalarına da katkıda bulunmuş olacağız. Bakanlık olarak da yenilenebilir enerji konusunda kapasiteyi daha ileri noktaları taşıyacağız. Sistemin geri dönüşü, işletme, bakım ve sigorta giderleri dahil güncel elektrik tüketim fiyatlarıyla 3 yıldan daha az sürecek. Bu sistemin kurulmasıyla TÜRKSAT'ın enerji konusundaki bağımsızlığı ve yedekliliği de sağlanmış olacak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.